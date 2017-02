Amerikansk finansavis om Norwegian: Flybransjens Tesla

Norwegian har fått tommel opp for sin nye langdistansesatsing, etter at det i desember ble kjent at flyselskapet får fly fra USA.

Nå har amerikanerne for alvor fattet interesse for at Kjos' lavkoststrategi kan endre konkurransesituasjonen.

Det transatlantiske oligopolet er truet, konstaterer The Wall Street Journal, og peker på Norwegian.

For selv om det fremdeles er gode tider for de dominerende selskapene, ser de nå muligheten for at lavkostselskapet i fremtiden kan spise opp deler av markedet som til nå har vært deres.

«Den mest forstyrrende spilleren er Norwegian Air Shuttle – flybransjens Tesla, fordømt og beundret i lik grad», skriver avisen.



Grunn til bekymring



Flyekspert og professor ved NHH, Frode Steen, mener det absolutt er grunn til bekymring for de store selskapene, som til nå har konkurrert i et veldig bekvemt marked.

– De har tjent mye penger på langdistanse. Nå kommer Norwegian og bryter opp det gode selskap, sier han til E24.

Flyeksperten mener at Norwegian i stor grad er med på å skape noe nytt, men at sammenlikning med Tesla ikke blir helt riktig.

– Det dreier seg ikke om ny teknologi, men en forretningsmodell. Men det som er riktig er at Norwegian sin modell på langdistanse har en viss grad av disrupsjon over seg.

Nye måter å tenke på

Norwegians nye direkteruter over Atlanterhavet skal gå til mindre flyplasser, og betjenes av de nye Boeing 737 Max-flyene.

Dette er mindre fly med bare én midtgang, som er mye mindre i størrelse enn de vi er vandt med på flyvninger mellom Europa og USA. Flyvningene er satt opp fra blant annet Edinburgh til Stewart-flyplassen i New York og byen Providence i Rhode Island.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos (tv) og professor Frode Steen under NHH Forum.

Tanken er altså kortere transatlantiske ruter, med færre passasjerer og mindre destinasjoner.

Steen mener de nye rutene vil være både lønnsomme og svært kostnadseffektive. Han tror også at det vil by på utfordringer for de konkurrerende flyselskapene.

– Det vil endre mulighetene deres. Mens man før bare matet inn til større destinasjoner med store fly der passasjerene ble sendt videre i nettverket, vil man nå kunne betjene mindre destinasjoner også direkte.

– Det blir spennende å se hva dette gir. Det forandrer måten man tenker på, sier Steen til E24.

En annen modell

De tre store selskapene som dominerer det transatlantiske markedet i dag er IAG, som blant annet eier British Airways, Delta-Air France-KLM og United-Lufthansa.

De baserer seg på såkalte nettverksmodeller, hvor man knytter ruter gjennom de store og sentrale flyplassene.

Norwegian har på sin side gjort seg mye mindre avhengig av nettverk, og klarer å holde kostnadene lavere.

– Ved å legge baser fornuftig har de et mer overkommelig kostnadsnivå. De har dermed lavere kostnader på lønn, og benytter fly som bruker mindre drivstoff på de lange rutene, sier Steen.

– De har fått til en greie som gjør at de kan tjene penger.

De neste to årene vil også 20 nye Dreamlinere tredoble Norwegians kapasitet på langdistanseruter. Sannsynligvis vil de fleste bli satt i tjeneste på den transatlantiske markedet, hvor de allerede flyr en rekke ruter fra London til ulike amerikanske byer.

STORE PLANER: – Norwegian er med på å skape noe nytt, mener flyekspert Frode Steen.

Og selv om de nåværende langdistanserutene til Norwegian ikke gir veldig høy profitt, tvinges konkurrentene til å reagere. IAG planlegger en lavkostrute fra Barcelona i juni, og Air France-KLM vurderer noe lignende fra Paris.

– Det er interessant at andre selskaper begynner å snakke om å gjøre som Norwegian, med lavkost på langdistanse, mener Steen.

Han tror likevel at de to modellene vil sameksistere. Nettverksmodellen er så sterk at den vil fortsette å ha sin del av markedet, mens lavkosten vil operere på en annen del.

– Spørsmålet blir om ikke vi vil se en todeling, at Lufthansa for eksempel betjener sitt businessegment som før, mens det kommer mer turister som blir betjent med lavkost.

Flyeksperten er likevel klar på at konkurransen vil bli tøffere fremover når de store selskapene reagerer.

– Det er ikke like mye penger å hente i markedet som det var. Det var mye mer lønnsomt til å begynne med da Norwegian var alene som lavkostaktør.