Fredag ettermiddag ble det kjent at amerikanske fagforeninger i USA går rettens vei for å få tilbakekalt Norwegians flytillatelse mellom Europa og USA.

Administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian tror ikke fagforeningene kommer noen vei.

– Dette har vært prøvd før i USA, blant annet for å prøve å stoppe Virgin America, men det lyktes ikke, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian til E24.

– Men det overrasker meg ikke at de prøver å stoppe oss på alle mulige måter. Det har de gjort hele tiden, legger han til, med referanse både til fagforeningene og konkurrentene.

Fikk ja – etter tre år

Bjørn Kjos fikk før jul avklaringen han hadde ventet på i tre år.

Da uttalte nemlig det amerikanske samferdselsdepartementet at Norwegian får trafikklisens (foreign air carrier permit) får sitt irske datterselskap Norwegian Air International.

E24 har tidligere skrevet hvordan Norwegian også har søkt om en slik lisens for sitt britiske datterselskap.

– Forventer du at denne søknaden blir godkjent i løpet av året?

– Ja, det forventer vi, sier Kjos.

– Engelske myndigheter presser på for dette, særlig fordi vi skaper masser av arbeidsplasser i Storbritannia, legger han til.

Ingen Trump-dialog

Kjos sier at han og Norwegian foreløpig ikke har vært i noen dialog med Trump eller noen i den påtroppende administrasjonen.

Heller ikke Trumps nominerte samferdselsminister, Elaine Chao. Hun er for øvrig gift med Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell.

– Vi har ikke kommet så langt at vi har rukket å snakke med dem, men det er ingen motstand i administrasjonen i DoT (det amerikanske samferdselsdepartementet, journ.anm.). De ser jo at vi er det eneste europeiske flyselskapet som har store baser og skaper masser av arbeidsplasser i USA, sier Kjos.

– Vi gjør jo akkurat som Trump vil, nemlig å skape jobber, sier Kjos til E24.

Vil endre lisens-ja



Ifølge pressemeldingen hevder fagforeningen å representere over 100.000 medlemmer.

Fagforeningens mål er at U.S Court of Appeals i Columbia-distriktet skal endre beslutningen om å la Norwegian Air International (NAI) fly til USA.

– Amerikanske luftfartsarbeidere og andre har vært klare på at NAI (Norwegian Air International journ.anm.) søknad og forretningsmodell, er designet for å undergrave arbeidsstandarder, strider mot luftfartsavtalen (mellom EU og USA journ.anm.) og at flyselskapet ikke burde få tilgang til det amerikanske markedet, noe avtalen gir, skriver de i pressemeldingen.

Foreningene omfatter AFL-CIO, Air Line Pilots Association., Association of Flight Attendants-CWA og Allied Pilots Association til angrep på tillatelsen til Norwegian Air International.