Derfor kan ikke Norwegian ha fulle fly på ny USA-rute

Torsdag går Norwegians første fly til Stewart International Airport, flyselskapet nyeste landingsplass i staten New York.

The Telegraph skriver at flyplassen ikke er større enn en bensinstasjon, men omtaler den som «Den ukjente amerikanske flyplassen som kan endre transatlantiske flyginger for alltid».

Lavere avgifter



Årsaken er ganske enkel, Norwegians ruter til den lille flyplassen kutter prisene på transatlantiske flyginger kraftig.

– Ved mindre flyplasser som Stewart er avgiftene helt annerledes, det gjør en stor forskjell, sier Norwegian-sjef, Bjørn Kjos, til avisen.

Fra før flyr Norwegian til Newark og JFK, men selskapet sier til E24 at de ikke kan si konkret hvor store forskjellene er.

– JFK er en flyplass med veldig høye avgifter, så det er klart at når avgiftene er lavere kan vi naturlig nok tilby våre reisende lavere priser, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til E24.

Nye fly på vei



Men det handler ifølge Sandaker-Nielsen om mer enn bare avgifter, og Norwegian mener de får muligheten til å betjene andre kundegrupper fra mindre steder enn bare de store byene.

– Den nye flytypen 737 MAX er en oppgradert versjon av dagens Boeing 737, som kan fly lengre og som derfor åpner for muligheten til at man kan koble mindre byer med mindre passasjergrunnlag sammen. «Dreamliner» er for stor til å betjene en del av de nye rutene vi lanserer mellom mindre flyplasser nå, den har for mange seter.

– JFK er også veldig trafikkert, og det er utfordrende å få landings- og avgangstider, og når man da får det, så vil man bruke de på større fly, som kan fly flere passasjerer. På Stewart har vi ikke slike begrensninger, sier Sandaker-Nielsen.

Flyselskapet ser også for seg å kunne utnytte at flyplassen er såpass liten, de forventer at tiden fra ankomst til ny avgang kan bli så lite som én og en halv time.

100 KM: Norwegians nye landingsplass for enkelte New York-ruter er et godt stykke unna Frihetsgudinnen og Brooklyn Bridge.

Kan ikke fly fulle fly



For nordmenn sin del er det vestlendingene som først vil få teste ut den nye flyplassen, da Norwegian starter med direkteflyginger fra Bergen lufthavn, Flesland 3. juli.

– Vi fløy Bergen til JFK i to sesonger, men flytypen var for stor, og det var ikke nok passasjergrunnlag, men det har vi stor tro på at er mulig med «maxen» på Bergen til Stewart. Noe vi også ser på responsen fra både amerikansk og norsk side, Sandaker-Nielsen.

Planen fra Norwegians side er at alle avganger til og fra Stewart skal betjenes med selskapets nye Boeing 737 MAX, men i starten av juni ble det kjent at levering av flyene ble utsatt for andre gang. Derfor må Norwegian starte opp med en annen flytype.

– Vi åpner med 737–800 som vi bruker på innenlands- og europaruter i dag. Dette er mulig fordi vi har redusert antall seter som er tilgjengelig for salg. Dette er naturligvis ikke det vi ønsker, men en løsning i påvente av at MAX-en settes i trafikk, sier Sandaker-Nielsen.

Boeings 737–800 har ifølge Boeings egne tall en anslått rekkevidde på 5.436 kilometer (basert på et standardoppsett av last som Boeing legger til grunn)



Avstanden mellom Bergen og Stewart, New York er samtidig 5.557 kilometer i luftlinje, ifølge Google Maps.

Norwegian er dermed nødt til å ta grep for å klare overfarten med en standard 737–800.

Når det gjelder Max-maskinene, så regner Norwegian nå med at det ikke blir flere forsinkelser.

– Vi er ganske trygge på at de første flyene vil bli levert i slutten av måneden, og vil være i trafikk i juli, sier Sandaker-Nielsen.

Beliggenhet



Nå ligger heller ikke Stewart International akkurat på Manhattan, den er derimot over 100 kilometer nord for den amerikanske halvøyen.

Til sammenligning ligger Laguardia i underkant av 15 kilometer-, JFK 24 kilometer- og Newark 26 kilometer unna Midtown.

Denne avstanden skal ifølge Norwegian ikke by på store problemer, og de mener samtidig at det kommer tydelig frem under bestillingsprosessen, slik at ikke kunder vil føle seg lurt.

– Vi har også et godt samarbeid med Stewart som vil sette opp direktebusser til Manhattan som korresponderer med Norwegians flyginger, sier kommunikasjonssjefen.

– Hvis du er uheldig så kan man bruke minst én og en halv time fra JFK også, sier han.

Og buss er per i nå det eneste reelle alternativet dersom man ønsker å komme seg fra flyplassen, med mindre man leier bil, eller er villige til betale 250 dollar, pluss tips for en taxitur.