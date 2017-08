Flere fløy med Norwegian

Selskapet fraktet 3,36 millioner passasjerer i juli, opp fra 3,06 millioner måneden før.

I juli for ett år siden fraktet selskapet 2,93 millioner passasjerer.

Aldri har flere fløyet med Norwegian.

«Dette er det høyeste antall passasjerer i en enkeltmåned», skriver selskapet i en pressemelding.

Sommermånedene er svært viktige for flyselskapet, siden det er da flest reiser med fly. Ved inngangen til juli hadde Norwegian også utfordringer med kansellerte fly på grunn av mangel på piloter.

Inntektene per tilgjengelige passasjerkilometer (RASK) faller seks prosent til 46 øre i juli, fra 49 øre for ett år siden. I juni var denne inntekten på 39 øre per passasjerkilometer.

Inntekten per sete med passasjerbelegg (yield) faller også seks prosent til 49 øre i juli, fra 52 øre i samme måned for ett år siden.

Kapasiteten (målt i ASK – antall tilgjengelige setekilometer) økte med 24 prosent fra samme måned i fjor, mens fyllingsgraden gikk ned med 0,3 prosent fra i fjor til 94,3 prosent, noe som viser at selskapet fylte en litt lavere andel av setene.

Den totale trafikkveksten (målt i RPK – inntektsgivende passasjerkilometer) stiger også kraftig og er opp 23 prosent i juli fra samme måned i fjor, ifølge selskapet.

Selskapet sier at 68,8 prosent av flyene gikk i tide i juli, opp fra 64,9 prosent ett år tidligere.

Turbulent sommer

Veksten kommer etter en turbulent sommer for selskapet. Først hadde Norwegian pilotproblemer i månedsskiftet juni-juli, og i starten av juli sa finansdirektør Frode Foss takk for seg etter 15 år i selskapet.

Selskapet la frem et resultat for andre kvartal hvor det økte inntektene, men nesten ikke klarte å tjene penger på driften.

Resultatet ble mottatt med skepsis fra analytikerne, og noen av dem mener at Norwegian må skifte strategi.

Norwegian-aksjen har falt 33,6 prosent så langt i år, og stengte torsdag på 190,60 kroner.

Kjos er fornøyd

– Vi er godt fornøyd med at stadig flere passasjerer velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst på interkontinentale ruter, sier Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos.

– Det er også positivt at selv med en sterk kapasitetsøkning er flyene stort sett fulle og utviklingen er god i hele rutenettet, sier han.

Leveransene av nye fly fortsetter, og i august får selskapet tre Boeing 737 MAX og to Boeing 787-9 Dreamliner.

Ifølge selskapet er gjennomsnittsalderen på Norwegians fly nå på 3,6 år.

Passasjertallene øker stadig

Slik har selskapets passasjertall utviklet seg det siste året:

Juli 2016: 2,93 millioner

August 2016: 2,87 millioner

September 2016: 2,78 millioner

Oktober 2016: 2,77 millioner

November 2016: 2,27 millioner

Desember 2016: 2,15 millioner

Januar 2017: 2,11 millioner

Februar 2017: 2,09 millioner

Mars 2017: 2,45 millioner

April 2017: 2,64 millioner

Mai 2017: 2,92 millioner

Juni 2017: 3,06 millioner

Juli 2017: 3,36 millioner

