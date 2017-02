Amerikanere som vil besøke gamle slektninger i Irland eller spille en runde golf på St. Andrews eller president Trumps famøse golfbane i Skottland, kan nå glede seg over nylanseringen til Norwegian.

Flyselskapet er nemlig klare med de nye langdistanserutene som skal flys med det splitter nye Boeing 737 Max-flyet. Norwegian mottar 6 stykk av disse i år. De har bestilt 100 stykker totalt og er det første flyselskapet som tar dem i bruk i Europa.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos har tatt turen over til Irland torsdag, der han skal lansere de 10 nye transatlantiske rutene i Cork og Belfast.



Rutene lanseres som følge av at Norwegian den 3. desember fikk beskjed av amerikanske myndigheter om at de får en flylisens (Foreign Air Carrier Permit) for sitt irske langdistanseselskap, etter tre års venting og konflikt med konkurrenter og fagforeninger i offentligheten.

Rutene som lanseres i dag vil gå fra Providence i nærheten av Boston, Stewart nord for New York og Bradley i delstaten Connecticut til Belfast i Nord-Irland, Edinburgh i Skottland og Dublin, Cork og Shannon i Irland, ifølge selskapet.

Norwegian skryter i lanseringsmeldingen av at billettprisen på de nye rutene vil starte på 69 pund (tilsvarende 720 kroner med dagens kurs) eller 69 euro. Hvor mange énveisbilletter som faktisk er tilgjengelige til den prisen er ikke kjent.

Oppretter nye baser



I den opphetede striden rundt Norwegians søknad, fikk flyselskapet bred støtte av irske myndigheter, samt reiselivsaktører på begge sider av Atlanteren. Norwegian-sjefen sender torsdag en hilsen til de som støttet selskapet.

– Norwegians nye ruter er ikke bare godt nytt for de reisende, men også for lokal verdiskaping i USA, Irland, Nord-Irland og Skottland gjennom økt turisme og flere arbeidsplasser, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos, og legger til:

– Vi vil rette en stor takk til myndigheter, forbrukerorganisasjoner, politikere, flyplasser og turistorganisasjoner, som har støttet vårt EU-selskaps USA-søknad og retten til å tilby transatlantiske flygninger til en lav pris.

Det er Norwegians datterselskap Norwegian Air International i Irland som skal drive rutene. Norwegian oppretter baser som skal betjene Max-flyene i Stewart, utenfor New York, Providence, Rhode Island (en time sør for Boston) og i Edinburgh, Skottland.

Flyet Kjos har ventet på



Rutene lanseres i forbindelse med at Norwegian for første gang mottar de nye Boeing 737 Max-flyene til våren. Norwegian bestilte i 2012 totalt 100 av flytypen som kan beskrives som et mellomdistansefly, fordi det kan trafikkere kortere ruter over Atlanteren til USA og ruter til flere destinasjoner i Afrika og Asia.

Max-ordren på 100 fly utgjør en stor del av Norwegians ordre på totalt 260 nye fly. I det tallet finner man også en ordre på totalt 30 Dreamliner-langdistansefly, samt ordrer på 100 Airbus-fly.

Av de 100 Airbus-flyene har Norwegian konvertert 30 til den nye flytypen A321 Long Range. Dette er et fly som ligner på Boeings 737-Max, men som har enda lenger rekkevidde. A321-ordren ble annonsert i fjor sommer og flyene skal i trafikk fra 2019 og utover hvis alt går som planlagt.

I et intervju med CNNs Richard Quest for få dager siden uttalte Bjørn Kjos at han mener han kan selge billetter til mellom USA og Europa på Max-rutene til under 100 dollar hver vei (drøye 800 kroner), og nå har han altså gått ut med billetter litt under dette nivået.

To av faktorene som gjør en så lav pris mulig er et lavt drivstofforbruk på det nye flyene og at Norwegian velger å fly flyene mellom mindre flyplasser. Der er landingsavgiftene tradisjonelt betydelig lavere enn på de store flyplassene rundt de største byene.

Lanseringen av de nye Max-rutene er svært viktige for Norwegian, både økonomisk, symbolsk og strategisk. Siden flyselskapet lanserte langdistanseruter i 2013 har selskapet hatt en flåte bestående utelukkende av Boeings 787 Dreamliner.

Nå utvides altså flåten til to flytyper. Det gjør det også mulig for Norwegian å prioritere bruken av de større og mer langtrekkende Dreamliner-flyene til ruter med et større passasjergrunnlag og lengre avstander, mens de kan sette inn Max-flyene på kortere ruter der det tidligere ikke har eksistert direkteruter.

Krevende ekspansjon

Det er et hektisk og krevende år Norwegian nå går inn i.

Selskapet skal sette 32 nye fly inn i trafikk, lansere over 50 nye ruter totalt og ansette om lag 2.000 nye ansatte globalt.

Selv om selskapet leverte et rekordresultat i fjor, er konkurransen i flybransjen fortsatt intens og selskapet er avhengig av å hente inn inntekter der de kan. Som E24 skrev tidligere denne måneden, så dekket ikke billettinntektene de løpende driftskostnadene til Norwegian. Selskapet er derfor avhengige av ekstrainntekter fra for eksempel bagasjeavgifter, setereservasjon, mat- og drikkesalg og inntekter generert via bonusprogrammet Rewards, for å gå med overskudd.

Bjørn Kjos gjorde det også klart på kvartalspresentasjonen denne måneden at selskapet må få opp inntektene på cargo (flyfrakt) og bonusprogrammet fremover. Norwegian har nå passert fem millioner medlemmer i programmet, selv uten en veldig aktiv markedsføring eller etablering av Bank Norwegian i de viktige britiske og amerikanske markedene.