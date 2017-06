De ble nemlig møtt med beskjeden om at det ikke var plass til alle på flyet som skulle ta av klokken 06.30.

Ikke mindre enn 16 passasjerer var blitt overbooket.

Med for mange solgte billetter i forhold til ledige seter ble det dermed en turbulent start på reisen til den solfylte spanske byen.

- Var forbannet



Temperatur ble det også blant passasjerene, forteller en av de frustrerte passasjerene, Ignacio Rausa, som var på vei for å besøke familien i Barcelona.

Han forteller E24 at han på stedet fikk opplyst at det var så mange som 27 som var overbooket (et tall Norwegian avfeier overfor E24).

- Mange passasjerer kunne ikke forstå at Norwegian driver med sånne strategier, og var veldig forbannet, sier Rausa.

Rausa forteller at Norwegian opplyste at flyet var overbooket, og at passasjerene ble tilbudt et senere fly mot en kompensasjon på 4.000 kroner, noe flere passasjerer valgte å gjøre.

- Hva tenker du om at det går an å overbooke i så stor grad?

- Jeg vet at det er vanlig praksis å selge flere billetter enn kapasitet aiflyet, siden de sier at ikke alle møter opp på flyplassen, og en del avbestiller billetten i siste liten. Uansett, det tror jeg ikke er veldig etisk, sier Rausa.

Norwegian beklager



Ifølge Norwegians pressekontakt Daniel Kirchhoff har overbookingen «operasjonelle årsaker».

Han sier det dreier seg om 16 passasjerer, og ikke 27.

Han bekrefter at passasjerene som ble ombooket ble tilbudt en økonomisk kompensasjon, som tilsvarer hva man har krav på etter EU-regler.

- Grunnen til at det var 16 passasjerer som vi måtte tilby en annen løsning, har å gjøre med at vi måtte bytte flytype. Vi beklager selvfølgelig situasjonen overfor de passasjerer det gjelder, sier han til E24.

KOM FREM TIL SLUTT: Et uvanlig høyt ombookingstall, og medfølgende forsinkelse til tross, Norwegian sier de fikk alle sine passasjerer til Barcelona fredag. Dermed kan de, for eksempel, besøke La Sagrada Familia-katedralen i den spanske storbyen.

Kirchhoff sier videre at alle passasjerer har fått tilbud om å reise i dag.

- Vi har forsøkt å finne de beste muligheter for de berørte passasjerer. Langt de fleste fikk mulighet til å komme til Barcelona via Bergen, og de vil her ankomme tett på opprinnelig tidspunkt. Videre har vi en direkte avgang fra Oslo senere i dag.

Ifølge pressekontakten skjer det fra tid til annen i flybransjen at man må bytte fly, og at Norwegian i denne situasjonen måtte bytte til et fly med mindre kapasitet.

- Trengte flyet på annen rute



Hvorfor det opprinnelige flyet med større kapasitet måtte brukes på en annen rute, som førte til at Norwegian måtte bruke et mindre fly her, har ikke Kirchhoff svar på.

- Alle detaljene har jeg ikke, men vi trengte det flyet på en annen rute av operasjonelle årsaker. Det er selvfølgelig beklagelig at vi måtte ombooke, men passasjerene kommer seg til destinasjonen i dag - de fleste tett på det opprinnelige ankomsttidspunkt, sier han.

Ifølge en oversikt fra Oslo Lufthavn ankom flyvningen Barcelona klokken 10.34, tre kvarter forsinket.

- Flyet ble forsinket 1 time på grunn av overbookingen. Nå er vi i rute, bekreftet passasjer Rausa etter landing.