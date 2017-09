PA: Norwegian vurderer å kjøpe Monarch Airlines

Det britiske flyselskapet Monarch Airlines undersøker muligheten for å selge hele eller deler av virksomheten, og Norwegian skal ha vært i samtaler med flyselskapet om mulig oppkjøp, melder nyhetsbyrået Press Association (PA).

Opplysningene er basert på anonyme kilder som har vært i kontakt med PA, og ingen av selskapene har bekreftet opplysningene.

– Dette er spekulasjoner vi ikke kommenterer, men det er ingen hemmelighet at Storbritannia er et viktig marked for Norwegian, der vi har ambisiøse vekstplaner, ikke minst på interkontinentale ruter, sier talsperson Astrid Mannion-Gibson til E24.

Britiske samarbeid



Monarch Airlines største rivaler er Ryanair og EasyJet. Tidligere denne måneden ble det kjent at Norwegian har inngått et samarbeid med EasyJet.

Da hadde det i flere år har gått rykter og spekulasjoner om Norwegians planer om å inngå en såkalt feeder-avtale versert, og Ryanair og EasyJet var selskapene som var de mest opplagte partnerne.

Monarch er eid av det privat investeringsfondet Greybull Capital, som skal ha hyret KPMG for å utrede mulighetene for å selge sin kortdistansedrift, for å kunne konsentrere seg om de mer lukrative langdistanserutene.

I fjor fikk selskapet en redningspakke på 165 millioner pund, over 1,73 milliarder norske kroner, blant annet fra sin største eier Greybull Capital og flyprodusenten Boeing.

BILLIGSELSKAP: Her står flyene fra Monarch og Ryanair side om side ved Gatwick flyplass.

Priskrig



En del av avtalen var blant annet en kjøpsavtale med Boeing, som inkluderer 45 ny fly.

Tidligere denne uken skrev Sky News at Monarch Airlines jobbet med en stor gjennomgang av selskapet, blant annet for å vurdere restrukturering eller salg av hele eller deler av sin virksomhet.

Årsaken skal være priskrigen blant lavprisselskapene i Europa, som gjør at kortdistanserutene ikke gir like mye inntekter som de gjorde.

– I de siste månedene har vi gransket, og fortsetter å granske, selskapet for å finne ut hvordan vi best mulig kan forme selskapets form, størrelse og strategi, sa en talsmann fra Monarch til Sky News.

Vanskelig sommer

Monarch har 2.500 ansatte, og sin base på Louton Airport, om lag 50 kilometer fra London.

Norwegian har lagt bak seg en vanskelig sommer, etter mangeårig finansdirektør Frode Foss gikk på dagen 6. juli. I tillegg var starten av sommeren preget av store forsinkelser etter pilotmangel.

Den økonomiske situasjonen har også blitt debattert kraftig de siste månedene etter Norwegian la frem et dårlig andre kvartalsresultat. Rapporten ble av analytikere omtalt som svak, skuffende og rotete.