Ryanair-piloter går til Norwegian

– Jeg kan bekrefte at nærmere 140 piloter har gått fra Ryanair til Norwegian så langt i år, både til den nye basen i Dublin og andre baser i Europa, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian Air Shuttle til Nettavisen.

Norwegian har ifølge avisen så langt i år ansatt rundt 400 piloter. Dermed utgjør andelen som kommer fra den irske konkurrenten om lag en tredel av de nyansatte.

Sandaker-Nielsen sier han ikke er overrasket over at Ryanair-pilotene ønsker å jobbe i Norwegian.

– Vi forstår at folk vil jobbe for oss. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og er i stor global vekst. Blir du er en del av konsernet, vil du få mange muligheter til å fly i andre deler i verden. Spesielt er muligheten til å fly langdistanseflyginger attraktivt for mange piloter, sier Sandaker-Nielsen til avisen.

Gode trafikktall

Bjørn Kjos og co. meldte tirsdag om økning i trafikken. Norwegian fraktet 3.279.525 passasjerer i august, viser en fersk trafikkrapport fra selskapet. Dette er en økning på 407.603 passasjerer fra i fjor, tilsvarende 14 prosent.

Rapporten for august etterfølger en juli måned som ikke levde opp til forventningene. Norwegian meldte da om en økning på 15 prosent i passasjerantallet, men fyllingsgraden var noe redusert og yielden (inntekten per passasjerkilometer) falt med seks prosent.

Det var kjærkomment godt nytt for Norwegian etter en sommer preget av forsinkelser, kanselleringer og et svært skuffende resultat, som igjen førte til et voldsomt fall for Norwegian-aksjen. Mandag denne uken var også Ryanair-sjef Michael O'Leary ute og mente at Norwegian var i ferd med å gå tom for penger.

– Norwegian vil gå tom for cash i løpet av fire-fem måneder. De famler rundt i blinde daglig, sier O'Leary, gjengitt av TravelWeekly.

– Store verdier

Flere analytikere E24 har snakket med denne uken mener Norwegian har flere verktøy i krigskassen om det virkelig skulle bli trange tider for selskapet.

– Norwegian er et vekstselskap og fokuset de neste årene ligger på langdistanse, i denne fasen blir det press på marginene. Men jeg forstår at det er bekymringer og man har blitt overrasket over det høye kostnadsnivået. I tillegg har ikke valutaen spilt helt på lag heller, sier analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities til E24.

– Selskapet har store verdier på balansen, både Bank Norwegian og verdien på flyene kan hjelpe dem om det behøves, fortsetter han.