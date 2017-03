Odd Reitan: – Vi gjorde en feil

I et intervju med DN sier Rema-topp Odd Reitan at han mener de gjorde en tabbe med Rema 1000s nye leverandørstrategi «bestevenn».

– Den var ikke nødvendig slik den ble forklart. Vi gjorde en feil. Det har med kommunikasjonen å gjøre. Tanken var god, men måten vi innførte det på var ikke bra. Det er vi enige om, sier Reitan til avisen.

Han mener tabben var at de kom for sent inn med de nye leverandørene som skulle erstatte de som de tok ut.

Mener strategien presset seg frem



Rema 1000 har den siste tiden fått kritikk for den mye omtalte bestevennstrategien, og det ser ut til at mange kunder har valgt å gå til de konkurrerende dagligvarebutikkene i stedet.

Til E24 sa dagligvareanalytiker Geir Myklebust tidligere tirsdag at han mener det var feil å synliggjøre strategien offentlig, og involvere kunder og publikum slik det ble gjort.

Rema 1000 gikk ut med flere offisielle uttalelser og intervjuer om strategien – som går ut på å slanke antallet merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med langt færre leverandører enn tidligere.

Nå mener både Odd og Ole Robert Reitan, Reitangruppen og Rema 1000s eiere, at strategien presset seg frem.

– Vi har aldri kalt det en bestevennstrategi. Vi har sagt at noen skal ut og konsentrere innkjøpene slik «discountere» gjør. Vi har bredt oss ut for mye, og nå smalner vi inn og differensierer oss, sier Ole Robert Reitan til DN.

Han tror kundeboikotten nå er i ferd med å ebbe ut.

Tror på vinn-vinn for Rema og kundene



Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole tror ikke uroen rundt bestevennstrategien får noen stor innvirkning på lengre sikt.

– Det er ikke noe folkekrav i Trøndelag å drikke Hansa. Og skulle det bli de, kommer nok de inn hos Rema, sier Foros til E24.

Han mener at dersom Rema holder det de har lovet, kommer de til å øke varebredden (totalt i markedet) og styrke sin forhandlingsmakt.

– Det kan være vinn-vinn for kunder og Rema. I Oslo vil de sette pris på lavere pris på «vanlig» Ringnes og Sagene-øl istedenfor litt dyrere Ringnes samt Hansa og Mack. Og i Bergen bytter man gjerne bort Mack med Syv Fjell (lokalt merke. Red.anm.), tror Foros.