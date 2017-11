«Mr. One Call» slutter etter 13 år

Saken oppdateres.

– Jeg vet det er en klisjé, men alle eventyr har en slutt. Planen var å ta rotta på dyre kontantkort og selge meg ut etter to år, men heldigvis gikk det ikke etter planen, sier Øistein Eriksen i en pressemelding fredag morgen.

Her fremgår det at Eriksen – kjent for mange fra mobilselskapets TV-reklamer – trer til side som leder av One Call og My Call. Eriksen grunnla førstnevnte tilbake i 2004, som en utfordrer i mobilmarkedet.

– Øistein sin «track-record» taler for seg selv. Han har bygget opp One Call fra bunnen av og gjort det til Norges tredje største mobiloperatør, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

I pressemeldingen mimres det tilbake til oppstarten, da selskapet ble startet på kjøkkenet til Eriksen i Asker. Datteren var kundemottager, og to av de tre første bestillingene var feilsendinger.

Telia kjøpte One Call, sammen med Tele 2, tilbake i 2014.

– Eventyret tar heller ikke slutt med meg, og jeg er trygg på at OneCall og MyCall vil forbli og videreutvikle sine sterke posisjoner i det norske mobilmarkedet, sier Eriksen, som takker både ansatte og kunder.

Eriksen slutter ikke før en ny leder er på plass, og vil være tilgjengelig for selskapet frem til 30. juni neste år.