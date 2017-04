Saken oppdateres.

– Vi er glad for at vi har funnet nye eiere som ønsker å starte opp igjen driften ved Moss Lufthavn Rygge, sier konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs Håkon Mageli i Orkla ASA i en pressemelding.

Orkla eier i dag 40 prosent av Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL), mens Thon Holding AS eier 40 prosent og Østfold Energi eier 20 prosent. Nå har de tre inngått avtale med Jotunfjell Partners om salg av flyplassen. Salget omfatter overtakelse av terminalbygg og andre sivile anlegg ved flyplassen. Driften ved Rygge ble avviklet 1. november i fjor.

Blir kanskje oppstart i 2018



Jotunfjell Partners eier fra før Airport Retail Group, som driver flere taxfreebutikker på flyplasser i Norge. Investeringsselskapet spesialiserer seg på å overta selskaper med problemer, og har alltid som mål å snu virksomheten rundt slik at den igjen blir lønnsom, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partners AS i pressemeldingen.

– Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe og det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag. Kanskje blir det oppstart i 2018, men det godt mulig at det ikke skjer før 2019.

Jotunfjell Partners har allerede alliert seg med personer som har relevant erfaring for å drive prosjektet, fremgår det av pressemeldingen.

En av dem er Espen Ettre, som har over 20 års erfaring fra sentrale roller på Oslo Lufthavn Gardermoen. Ettre går nå inn i styret i RSL. I tillegg har Jotunfjell hentet inn Roel Huinink, som har hatt lederposisjoner ved flyplassene Schiphol og Arlanda, og Alf Reidar Fjeld, som har vært administrerende direktør ved Sandefjord Lufthavn Torp.



– Vi har notert oss at passasjerer, tidligere ansatte, næringsliv og myndigheter i regionen har vist både initiativ og besluttsomhet for å få lufthavnen på Rygge tilbake i drift. Vi håper dette engasjementet videreføres og at vi igjen kan ta imot fly og passasjerer på Rygge, sier Olsen.

Flyselskaper: For tidlig å kommentere



Det var i vår i fjor at det ble klart at Rygge Lufthavn ville stenges for sivil trafikk. Den private grupperingen Rygge Airport har siden august jobbet for å gjenåpne driften, men har slitt med å få fullfinansiert prosjektet. Flere av flyselskapene som tidligere fløy til og fra Rygge har imidlertid sagt at de er lunkne til å starte opp ruteflyginger fra flyplassen igjen, hvis den gjenåpnes.

E24 har tirsdag kveld vært i kontakt med Norwegian og Widerøe, men ingen av flyselskapene ønsker på nåværende tidspunkt å kommentere saken.