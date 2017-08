Tilbakekaller dressinger

Orkla Foods Norge kaller tilbake enkelte produkter av Idun dressing etter funn av fipronil i eggeplommepulver som inngår i dressingene. Det medfører imidlertid ingen helsefare å spise produktene.

Forekomsten i de ferdige dressingene er under grensene som er satt av EUs helsemyndigheter for mulig helseskade.

– Vi har null-toleranse mot ulovlig bruk av fipronil. Derfor kaller vi disse dressingene tilbake, selv om det ikke medfører noen helsefare å spise dem, sier administrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Norge i en pressemelding.

Tilbakekallingen skjer i samråd med Mattilsynet. Dressinger med dette fremmedstoffet vil bli fjernet fra butikkhyllene.

Disse produktene tilbakekalles:

Produkt Best før-dato Idun Rømmedressing 03.03.2018 Idun Thousand Island Max 3% Fett 28.02.18, 03.04.18 Idun Hamburgerdressing 16.02.18, 26.02.18, 07.04.18 Idun Thousand Island 28.02.18, 07.04.18 Idun Pizzadressing 28.02.18, 08.04.18 Idun Hvitløk dressing 03.04.2018 Idun Creme Fraiche Max 3% Fett 19.02.18, 31.03.18 Idun Soltørket Tomat & Basilikum Max 3% Fett 19.02.2018 Idun Fersk Rømmedressing med Pepper & Basilikum 20.11.17, 06.12.17, 27.12.17, 14.01.18

Eggskandalen i Nederland ble rullet opp i starten av august, etter at det ble påvist høye nivåer av fipronil i egg fra nederlandske produsenter.

Millioner av egg ble tidligere i august trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Sveits og Sverige. Skandalen har også nådd Luxembourg, Romania og Danmark.

To personer ble i august pågrepet i forbindelse med aksjoner mot flere steder i de to landene. De leder et selskap som er under etterforskningen i saken, ifølge påtalemyndigheten i Nederland.

Fipronil er et legemiddel som blir brukt til å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr, og det er forbudt å benytte på matproduserende dyr. Mengdene som er påvist er små, så hvis man for eksempel har spist egg på utenlandsferie i sommer, er inntaket for lavt til å utgjøre en helserisiko ved et normalt kosthold.