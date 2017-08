Marcus & Martinus tjente 16 millioner i fjor

Marcus Gunnarsen (15) og Martinus Gunnarsen (15), bedre kjent som popduoen Marcus & Martinus, har virkelig begynt å håve inn på den kommersielle suksessen. I fjor fylte duoen Oslo Spektrum to ganger, og deres mest populære låt «Elektrisk» er strømmet nesten 50 millioner ganger på Spotify.

Det gir penger i kassen for de to 15-åringene. Deres to selskaper hadde i fjor et resultat før skatt på rundt 16 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Tvillingene har selskapene M & M Artister og M & M Merchandise som blant annet dekker konsertinntekter og merchandise-salg.

Håver inn

Totalt omsatte M & M-selskapene for 35,4 millioner kroner, med et samlet resultat før skatt på 16,1 millioner kroner.

Konsert- og artistvirksomheten omsatte for 14,3 millioner kroner, med et resultat før skatt på 7,6 millioner kroner, mens merchandise-delen omsatte for 21,1 millioner kroner, med et resultat før skatt på 8,5 millioner kroner.

– Den kommersielle suksessen dreier seg først og fremst om at M & M som artister leverer på kjernevaren: musikken. Den solide veksten kommer som resultat av godt og målrettet arbeid fra artisten og teamet i alle ledd, i begge selskapene, skriver pr-ansvarlig for Marcus & Martinus, Marte Schei i en epost til DN.

Marcus & Martinus har begynt å se utenfor våre landegrenser dette året. Tidligere i år holdt de to konserter i Globen i Stockholm. Billettene til konsertene ble utsolgt på 14 minutter.