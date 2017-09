– Vi var utsolgt for ost også før kåringen. Vi hadde venteliste allerede. Og kåringen ga ikke akkurat mindre interesse, sier daglig leder Kristin Waagen i Tingvollost.

Det lille gårdsysteriet på Saghaug gard på Nordmøre har lenge hevdet seg internasjonalt i konkurranse med spanske, italiensk og franske osteprodusenter.

Det toppet seg da blåmuggosten Kraftkar før jul i fjor ble kåret til verdens beste ost og tidenes beste ost på World Cheese Awards.

Prisrushet gjorde den allerede enorme etterspørselen enda større. Henvendelsene har strømmet på fra hele verden. Ventelisten har bygd kraftig på seg.

– Vi kommer aldri til å ta fatt på ventelisten. Selv om vi hadde doblet produksjonen, hadde vi ikke produsert nok til å dekke etterspørselen hos de kundene vi allerede har i dag, sier Waagen.

Vanskelig å få tak i



Større oppmerksomhet de siste årene har ført til økte inntekter for familiebedriften. Omsetningen har steget fra 6,4 millioner i 2014 til 8,3 millioner i 2015 og 9,4 millioner i 2016.

Nesten all osten som Tingvollost produserer, selges i Norge. Ysteriets fire ostetyper tas inn av rundt 150 butikker og 200 restauranter og hoteller over hele landet.

– Det er litt ironisk. Vi har hele tiden jobbet ut fra mantraet om at osten vår skal være eksklusiv, men tilgjengelig, sier Waagen.

– Men vi vet den er vanskelig å få tak i. Hos enkelte butikker har kundene forhåndsbestilt alt før de får osten ut i ostedisken.

Også i sin egen gårdsbutikk merker Tingvollost pågangen etter fjorårets prisrush.

I fjor sommer omsatte gårdsbutikken for 150.000 kroner. I år var omsetningen på over 1 million.

Bare små partier går til restauranter i utlandet. Men det mangler ikke på interesse fra utenlandske kunder.

– I går fikk vi forespørsel fra én av Spanias største varehuskjeder. De etterspør helt syke kvantum, som vi egentlig bare må le av, sier Waagen.

– Vi sier nei til 95 prosent av alle henvendelser. Det skal være veldig spesielt for at vi skal si ja til noe.

For liten plass

I løpet av et år produserer Tingvollost mellom 20 og 22 tonn ost. Det er det meste familiebedriften klarer å produsere i de lokalene de har i dag.

Tegningene for et påbygg ligger klare. Hvis det blir noe av, vil det ikke være for å øke produksjonen, men å for å gjøre hverdagen enklere.

– Å jobbe her er som å spille Tetris. Du må hele tiden flytte på ting, sier Waagen.

– Vi har for eksempel ikke vaskemaskin her. Alt arbeidstøyet må vaskes privat.

En annen årsak til at produksjonen ikke økes for å møte etterspørselen, er målet om å lage ost av best mulig kvalitet.

Skal man være i verdenstoppen på ost, må man ha tilgang til den beste melken. Hos Tingvollost kommer den fra gårdens 57 kyr. Å øke antallet dyr har osteprodusenten lite lyst til.

HYLLET OST: I løpet av et år produserer Tingvollost mellom 20 og 22 tonn ost. – Vi kunne produsert det dobbelte uten å måtte ta inn en eneste ny kunde, sier daglig leder Kristin Waagen.

– For å få den beste melken, må dyrene ha det bra og spise riktig. Vi har forskjellige enger rundt her med ulik botanisk sammensetning. Kyrne får aldri to rundballer fra samme eng og samme slåtte etter hverandre. Vi veksler, fordi vi tror det er best for appetitten, sier Waagen.

– Og så smaker melken av nordmørsnaturen rundt oss. Hadde vi laget ost i Finnmark eller Østfold, hadde den smakt annerledes. Det er jordsmonnet og naturen som gjør at den får den smaken som den gjør.

På matkartet



Tingvollosts suksess har fått ringvirkninger, ikke bare for norsk ost, men for norske lokalmatprodusenter generelt, sier Nina Sundqvist, administrerende direktør for stiftelsen Matmerk.

– De har vist at selv om du kommer fra en liten inneklemt bygd er det mulig å komme på verdenstoppen. De har satt norsk ost og norsk lokalmat på matkartet, mener hun.

– Hvordan ser dere det?



– Vi ser det i at forbrukerne etterspør mer lokal mat, og vi ser det i reelle salgstall. Folk vil ha identitet, navn og adresse, og vite at produktene er rene, friske, ferske og har egenart i smak og utvikling, sier Sundqvist.

– På mange måter har pendelen snudd. Vi har lenge vært matlobotomerte og kunnskapsløse, men nå vil vi ha mat laget med håndverk, tid og med høy kvalitet.

