Peppes og Dolly har fått endelig avslag på pizzafusjon

Servingskonsernet Umoe Restaurants og Norgesgruppen har jobbet for å slå sammen pizzagigantene i nærmere to år.

Nå har næringsministeren avgitt sitt endelig svar, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Departementet og Konkurransetilsynets vurdering er at en sammenslåing vil skape vesentlige begrensninger av konkurransen, heter det i meldingen.



Departementet sier seg dermed enig med Konkurransetilsynet om at fusjonen skal forbys.

For nære konkurrenter

I september i fjor vedtok Konkurransetilsynet å stoppe Umoe Restaurants oppkjøp av Dolly Dimple's. Serveringskonsernet klaget på vedtaket, men nå er det klart at departementet også stiller seg bak tilsynets vedtak.

I pressemeldingen kommer det fram at konkurransemyndighetene har vurdert partene til å være nære konkurrenter som tilbyr relativt like produkter.

– En sammenslåing vil derfor oppheve konkurransen mellom de to, og dette vil motivere til økte priser. Andre aktører i bransjen vil ha liten mulighet til å disiplinere den nye aktøren, heter det i meldingen.

Uenig i vurderingen av markedet

På nettsidene sine skriver Umoe Restaurants at de ikke kjenner seg igjen i synet på restaurantmarkedet og konkurranseforholdene som vedtaket legger til grunn.

– Vi er fortsatt uenig i forståelsen av restaurantmarkedet generelt og pizzamarkedet spesielt, og synes det er synd at prosessen både har tatt så lang tid og fått negativt utfall, sier Sverre Helno, konsernsjef for Umoe Restaurants.

– Vi tar imidlertid vedtaket til etterretning og begge parter skal nå jobbe hver for seg for å skape to konkurransedyktige konsepter videre.

Serveringskonsernet Umoe Restaurants, som eier Peppes Pizza AS, har rundt 350 restauranter og kaféer i Skandinavia, og omsatte for omtrent tre milliarder kroner i 2015.

Dolly Dimple's er eid av Norgesgruppen, og har 41 utsalgssteder i Norge. I 2015 hadde de en samlet omsetning på 327, 2 millioner kroner.