Fastrenteavtale kostet Stordalen 400 millioner

Finansavisen skriver at Petter Stordalen hadde sitt beste hotellår noensinne i 2016. Avisen skriver at Stordalens selskaper, Strawberry Holding og Strawberry Fields, hadde et driftsresultat på henholdsvis 450 millioner og 385 millioner kroner i 2016.

Selv om 2016 var et godt år for hotellkongen, er det en ting som koster dyrt for Stordalen. Såkalte renteswaper, eller fastrenteavtaler, skal ifølge avisen har kostet Stordalen 400 millioner kroner i 2016.

– Jeg ser ikke på swapene som tap. Det er en forsikring mot fremtidig renteoppgang. Jeg betaler for å sove godt om natten, sier Stordalen til Finansavisen.

Tapet på fastrenteavtalene gjorde at overskuddet for Strawberry Holding endte på «bare» 152 millioner kroner. Det er ned fra 344 millioner kroner i 2015.

Milliardgjeld

Finansavisen skriver at Stordalen har en samlet gjeld på 11,3 milliarder kroner.

Stordalen forteller til avisen at han har gjort et skifte i hotelldriften, og at Sverige nå er det viktigste markedet.

– Sverige er motoren i hotellvirksomheten vår, og det blir viktigere og viktigere. Stockholm, Gøteborg og Malmø er ekstremt viktige i tillegg til flyplassene, forteller han til avisen.