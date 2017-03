I 2013 kjøpte Stordalens Nordic Choice-kjde hotellene Skt. Petri og Vesterbro i «Kongens by».

Kjøpene markerte starten på nordmannens «comeback» i København

Stordalen forlot Danmark i 2011, etter å ha tapt 800 millioner kroner på ti år måtte han konstatere å ikke ha lykkes.



Da han kuttet møllesteinen og solgte unna, tok konkurrenten First Hotels overtok driften av samtlige tolv danske Nordic Choice-lokasjoner i Danmark.

Nesten fire år etter at han trødde inn i markedet igjen, er Hotel Skt. Petri straks ferdig renovert.

Hovedpersonen selv sparer ikke på superlativene når han snakker om sitt nye hotell.

– Det blir en ny designperle, der vi har 288 rom etter at vi har bygget ut. Vi er snart ferdige med renoveringen av samtlige rom, sier Stordalen til E24.

– Vi investerer nesten 200 millioner norske kroner, og bygger en ny restaurant, ny lobby, og alt skal være ferdig om en måneds tid, sier han.

Skal vi tro Stordalen er dette bare starten på en større satsing i den danske hovedstaden.

Skal investere milliarder



Stordalen forteller at de jobber med flere prosjekter på både leie- og eiesiden, og at han med sine samarbeidspartnere planlegger å investere sju til åtte milliarder danske kroner i det danske hotellmarkedet - det vil si opp mot 9,6 milliarder norske kroner.

Danske business.dk skriver at Stordalen med sine nye hotell vil nå 5,7 prosent markedsandel i København. En annen dansk næringslivsavis, Børsen, skriver at planene er å nå hele 20 prosents markedsandel i danskenes hovedstad.

Det sier han ikke til E24, men uttaler isteden:

– Vi har en langsiktig strategi på å nå 35 prosent markedsandel i de store norske og svenske byene, så vi har mye å vokse på, sier Stordalen

Hotellmarkedet i København har ifølge investoren hatt svært sterk utvikling de siste årene, men kapasiteten har blitt hengende etter, og i august 2016 var dekningen på hotellsenger i den danske hovedstaden på over 90 prosent.

Det ønsker hotellkongen å utnytte.

– Vi har kapasitet og ambisjoner om å vokse videre, og København lufthavn er en av de viktigste destinasjonene i hele Norden. Med over 30 millioner reisende, og det tallet skal opp til 40 millioner – det er klart det er fantastisk for oss å få den avtalen, sier Stordalen.

Kjøpte gammelt posthus



I slutten av oktober i fjor ble det kjent at Stordalen og brødrene Varners eiendomsselskap, Strawberry Brothers, har kjøpt Centralpostbygningen som ligger lokalisert like ved Tivoli. Den ærverdige bygningen skal omgjøres til et luksushotell og skal etter planen åpne i 2019 eller 2020.

– Bygget i seg selv har vært et landemerke og kommer til å gjenoppstå som et landemerke, men nå som et hotell, sier Stordalen om Centralpostbygningen.

(saken fortsetter under bildet.)



PUSSER OPP POSTHUS: Innsiden av det nye hotellet som skal bygges i Centralpostbygningen vil skille seg ut fra mange andre hoteller.

Han legger ikke skjul på at de ved å sikre seg det gamle posthuset forventer å få mer igjen enn bare hotellsenger og overnattinger.

– Det vil ikke bare sette oss på kartet i København og Norden – det setter oss på kartet også internasjonalt, sier Stordalen.

– Det er et unikt bygg i internasjonal målestokk og blir et unikt hotell, både når det kommer størrelse og uttrykk, sier han.

Centralpostbygningen ble oppført i 1912 i franskinspirert nybarokkstil, og skal etter planen ha over 400 rom når hotellet står ferdig.

– Indrefileten



I tillegg ble det i desember kjent at investoren også gjør et stort hotell-fremstøt ved Danmarks største flyplass Kastrup, der Nordic Choice-kjeden skal overta flyplasshotellet tidligere drevet av Hilton, i tillegg skal det bygges et nytt.

– På Kastrup skal vi bytte ut Hilton-skiltet med Clarion Hotell I tillegg skal eiendomsselskapet Strawberry Brothers bygge et nytt 500-roms hotell, i tillegg til et konferanse- og kongressenter på 3000 kvadratmeter, sier Stordalen.

Nordic Choice skal drifte 100 prosent av det tidligere Hilton-hotellet, og eier 40 prosent. Det skal også investeres 2,5 milliarder danske kroner i prosjektet, hvorav Stordalen skal stå for 1 milliard.

For selv om Centralpostbygningen i sentrum av København skal bli det Stordalen omtaler som «en stor utgave av The Thief», er det ingen tvil om at det er flyplass-avtalen som er viktigst for Nordic Choice.

– I de sentrale områdene i København kommer vi til å være strategisk plassert, men man kommer ikke utenom at det kanskje viktigste området i København er flyplassen, sier han.

– Det er det som er indrefileten i markedet, sier Stordalen.