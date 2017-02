Concordes siste reise

Etter å ha stått støtt på asfalt de siste 13 årene har «Concorde Alpha Foxtrot» gjort sin siste reise.

Onsdag ble flyet slept langs rullebanen på Bristol Filton-flyplassen i England og inn i en spesialbygget hangar, som kjørte det til sin aller siste destinasjon.

Nå skal nemlig det siste familiemedlemmet av verdens eneste supersoniske passasjerfly på museum. Nærmere bestemt Aerospace-museet i Bristol, som etter planen skal åpne senere i år.

Det samme flyet var det siste av de 20 Concorde-flyene som ble bygget, og begynte sin tjeneste i 1979. Det var også det siste Concorde-flyet som fløy en kommersiell rute i 2003.

Sammenlignet med månelanding

Concorde-flyene ble utviklet tidlig på 1960-tallet i et samarbeid mellom Frankrike og Storbritannia. På den tiden ble flyprosjektet faktisk ansett for å være sammenlignbart med Apollos månelandinger, ifølge newsatlas.com.

Det var det banebrytende faktum at Concorde kunne suse inn i horisonten med over to ganger lydens hastighet som gjorde det så spesielt. Mer nøyaktig kunne det nå en fart på 2180 kilometer i timen.

I august 1995 satte et av Concorde-flyene rekord i å fly jorda rundt på kortest mulig tid. Flyet tok av fra Kennedy-flyplassen i New York, og landet på samme sted 31 timer, 27 minutter og 49 sekunder senere, ifølge Store Norske Leksikon. I løpet av denne tiden hadde flyet landet åtte ganger for å fylle bensin, slik at ren flytid begrenset seg til 22 timer og 39 minutter.

Og rekorden står fortsatt.

Til sammenligning tar en direkteflyging fra London til San Francisco nå for tiden 11 timer. Hverken før eller siden har verden sett supersoniske passasjerfly.

På 1960- og 70-tallet trodde mange at flybransjen var på vei inn en ny æra, hvor nettopp supersoniske passasjerfly var fremtiden. Det skulle derimot vise seg at det ikke var fult så enkelt. Samtidig som drivstoffprisene skjøt i været på 70-tallet, hadde flyene også enormt høye driftskostnader. I tillegg kom det etter hvert miljøbestemmelser som førte til at flyene bare kunne operere over noen få interkontinentale ruter.

Noe av grunnen til dette var at flyene lagde mye støy. En såkalt «sonic boom» betegner det som for folk på bakken høres ut som voldsomme smell når flyet bryter lydmuren.

Resultatet ble dermed mye ros, men tomme ordrebøker. Flyene som forble i drift var likevel populære nok til at de holdt noen tiår.

COCKPIT: Sånn ser cockpiten i Concorde-flyene ut.

Ulykke i Frankrike

Den 25. juli 2000 var marerittet et faktum for et av Air France sine Concorde-fly.

Med kurs mot New York tok det av fra Charles-de-Gaulle-flyplassen i Paris, men krasjlandet kun to minutter etter avgang i byen Gonesse noen kilometer fra flyplassen.

Flyets venstre vinge sto i brann allerede da det kjørte på rullebanen. Senere har man funnet ut at årsaken antagelig var en metallgjenstand på rullebanen som punkterte et eller flere av hjulene.

Alle de 109 menneskene ombord omkom, i tillegg til fire personer som var på bakken da flyet traff.

Rett etter ulykken ble alle Concordes fly satt på bakken i et års tid. Etter det var de i drift et par år til, før det ble bestemt at flyene skulle pensjoneres for godt i 2003.

KRASJET: I det flyet tar av fra rullebanen står den venstre vingen i brann. Få minutter senere havarerte det, og alle ombord omkom.

SLUKKING: En brannmann i arbeidet med slukking av brannen etter at Concorde-krasjen i 2000.

Kan bli arvtager til Concorde

De siste årene har det vært snakket om hvem som skal bli arvtageren til Concorde, og selskapet Boom Technology har meldt seg på løpet.



De mener å ha løst de tekniske barrierene for å bygge et moderne supersonisk passasjerfly, som kan operere på kommersielle flyginger. Flyene skal etter planen kunne nå en marsjfart opp mot det samme som Concorde.

«Time saved is life gained», skriver de på nettsidene, og hevder de nye flyene vil kunne fly fra London til New York på tre timer og femten minutter, i stedet for de syv timene det tar med vanlige fly i dag.

Ifølge Teknisk Ukeblad er både Nasa og Lockheed Martin også på ballen med å utvikle ny teknologi på området.

Dermed er fremtiden kanskje supersonisk, likevel.