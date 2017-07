Islandsk flysjef spår gratis flybilletter

Etter at WOW Air fikk luft under vingene i 2014, har det islandske selskapet vakt sterke reaksjoner verden over med sine knallrosa fly og lavkostnadsreiser, skriver Business Insider.

Flyselskapet solgte i juni billetter mellom Europa og USA til 55 dollar, tilsvarende 450 kroner.

De lave prisene har satt selskapet på kartet, og ifølge Business Insider forventer WOW Air å doble størrelsen på to år.

Men det stopper ikke der. I et intervjuet kom grunnleggeren av WOW Air med et uvanlig utsagn.

– Jeg kan se for meg at vi betaler passasjerer for å fly, sier sjefen for WOW Air, Skúli Mogensen.

Nye inntekter

De siste årene har flyselskaper funnet nye måter å skaffe seg inntekter utenom inntektene fra billettsalg. Avgifter for å reservere seteplass, prioritert boarding og salg av mat på flyreisen er bare noen av måtene som flyselskaper har skaffet seg nye inntekter på.

Samtidig har flyselskapene, ifølge Business Insider, skaffet seg lukrative avtaler med hoteller, restauranter, leiebilselskaper og andre dele av reiseindustrien for å sikre seg inntekter fra andre deler av behov som inngår i reisen.

Revolusjonerende

Disse inntektene blir ofte omtalt som hjelpeinntekter (ancillary revenue) – det flyselskapene tjener utenom billettsalg.

– Vårt mål er at hjelpeinntektene skal overgå inntekten fra billettene. Det første selskapet som klarer det vil revolusjonere bransjen, sier Mogensen til Business Insider.

Ideen bak WOW Air-strategien er at hvis flyselskapet ikke er avhengig av inntekter fra billettene, blir det viktigste at passasjeren faktisk er ombord, ettersom det er der de tjener penger på avgifter og salg. Dermed kan selskapet ende opp med å betale passasjer for å fly, og fortsatt sikre seg en god fortjeneste.

Kundeinformasjon

Mogensen mener det er mye penger å hente i kundeinformasjon.

– Vi må ha et mer personlig forhold med kunden basert på tidligere behov, men samtidig ivareta personvernet, sier Mogensen.

Det betyr at selskapet fremtidige verdi avhenger av hvor stor grad selskapet klarer å hente inn kundeinformasjon på samme måte som Facebook og Google gjør.

Mogensen tror at flyselskaper ikke er i nærheten av å benytte seg av dette potensialet.

– Hvis vi kan forstå behovene til passasjerene, vil det tillate oss å kunne gi dem det de trenger for en behagelig reise, sier Mogensen.

Ambassadører på sosiale medier

WOW Air utforsker også andre mulighet for å skape blest. Et forslag skal være å belønne kundene sine finansielt.

– Det er mange interessante muligheter i teknologien og sosiale medier, sier Mogensen.

Det kan potensielt bety å betale kundene for innlegg på sosiale medier som skaper aktivitet for selskapet.