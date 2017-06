Norges Varemesse, som eier og driver Oslo Spektrum, forbereder en omfattende utbygging av den store arenaen for konserter og arrangementer i hjertet av hovedstaden.

Det bekrefter direktør Gunn Helen Hagen overfor E24. Hun sier de allerede er godt i gang:

– Vi har besluttet arkitekt, og jobber nå med detaljskisser som skal danne grunnlaget for rammesøknaden til Oslo kommune, sier Hagen.

Allerede har Visit Oslo startet et strategiarbeid for hvordan Oslo skal markedsføres internasjonalt som Skandinavias nye konferanse-hovedstad, får E24 opplyst.

Milliardutbygging over tre år

GODT I GANG: Detaljskisser gjenstår, hvorpå Oslo kommune vil motta byggesøknad for nye Oslo Spektrum, sier direktør Gunn helen Hagen i Norges Varemesse.

Dagens konsertsal skal få leve videre i nye Spektrum, men den skal pusses opp og få 1.700 ekstra plasser.

Dette arbeidet skal etter planen starte allerede til neste sommer, opplyser Hagen.

Den største nyheten er imidlertid byggingen av et nytt kongressenter med nærmere 3.000 sitteplasser og 10.000 kvadratmeter.

Over konferansesalen skal det bli ytterligere 10.000 kvadratmeter med næringslokaler. I tillegg kommer kafeer, mingleområder og fellesarealer for publikum i første etasje.

– Det er et omfattende prosjekt. Vi skal rive et bygg og bygge et helt nytt, sier Hagen.

Det er arkitektkontoret LPO – som blant annet står bak Mathallen og Sørenga sjøbad – som har tegnet kongressdelen i det nye Spektrum-anlegget.

Hvis alt går etter planen mener Norges Varemesse at utbyggingen kan starte i 2020. Den er ventet å ta tre år, med ferdigstillelse i 2023.

Prislappen oppgis til «godt over 1 milliard kroner».

OVENFRA: En tegning av nye Oslo Spektrum. Etter planen skal bygging starte i 2020 og ta tre år.

– Vi taper mot Stockholm og København



– Det vil bli en eventmaskin, og ulikt noe annet Oslo har i dag. I dag tiltrekker ikke Oslo seg de store internasjonale kongressene. De avholdes i Stockholm og København, sier Hagen.

HÅPER PÅ PENGEMASKIN: Visit Oslo-leder Christian Lunde mener nye Oslo Spektrum vil gi reisenæringen i Oslo et løft, takket være godt betalende kongressgjester.

Ifølge leder Christian Lunde i Visit Oslo tar Oslo jumboplassen i Norden for internasjonale konferanser, målt i omsetning.

– Vi tar tapt mange konferanser og kongresser de siste årene fordi vi ikke har kunnet tilby fasiliteter midt i byen som mange ønsker, fremholder Lunde.

– Med det nye senteret på plass kan vi ta opp kampen og utfordre de andre nordiske hovedstedene, fortsetter han.

Han sier de allerede er i gang med å planlegge hvordan Oslo skal markedsføres som «the congress capital in Scandinavia» overfor internasjonale aktører.

Tror på 300 mill. i omsetning første år

Lunde tror det nye kongressenteret vil gi en boost for reiselivsnæringen i Oslo. Han sier forbruket til en kongressgjest i snitt er 3620 kroner i døgnet – det dobbelte av hva en vanlig turist legger igjen.

Når det nye kongressenteret oms

ideer åpner dørene – etter planen i 2023, hvis kommunegodkjenning og bygging går som planlagt – anslår han at omsetningen fra kongresser og konferanser kan komme opp i 300 millioner kroner i første driftsår.

– En kongress planlegges ofte flere år i forveien, og skal vi lande noen av de mest attraktive er det bare tiden og veien. Vi må derfor starte markedsføringen og innsalget sammen med næringen nå, sier Lunde.