Etter noen varme maidager, slo vinteren hardt tilbake. Snøen lavet ned over Østlandet. Tryvann fikk sesongens største snøfall, og for første gang på 50 år ble det registrert snødybde på Blindern i mai.

Selv om snøen skapte mye irritasjon, er det noen som jubler over rekordværet.

For når det snør i mai, er det bra for reiseoperatør Tui, skal vi tro kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren.

– Vi har hatt den beste veksten på mange år. 65 prosent økning i antallet bestillinger mot samme uke i fjor.

– Panikk



Hun forteller at nordmenns reisemønster er i endring.

Tidligere har man bestilt sommerferie god tid i forveien, men nå er vi mer fleksible, og det virker ikke som vi har like stor hast i å avklare sommeren.

– Dette sett i sammenheng med været, gjorde nok at folk fikk panikk og ble livredde for å ikke få sol i sommer, sier Aspengren.

Lei snæværet? Dette koster en restplass til sommer og sol (dine penger pluss)



Apollo forteller om 12 prosent vekst i antallet besøk på nettsiden den siste uken mot forrige uke.

Ving vil ikke være noe dårlige, og forteller om stor økning etter kong vinter gjorde sitt inntog for en liten periode.

– Vi hadde 28 prosent økning, like etter snøen kom. Det var som kjent mye bedre vær i mai i fjor, sier Sophie Damsund, kommunikasjonsrådgiver i Ving til E24.

DETTE FLYKTER VI FRA: Uken ble preget av snøvær på Østlandet. Bildet er fra torsdagen (11. mai), og viser de danske turistene Sine Rossen og hennes datter Dina utenfor Holmenkollen restuarant i Oslo.

Både hos Ving og Tui melder de om at det er voksne med veldig små barn, eller voksne fleksible voksne som ikke er avhengig av skoleferie som reiser nå.

Skal vi tro Apollos pressekontakt Christine Hafnor Håvoll, er det Hellas og Kroatia som er de store favorittene blant nordmenn i år.

– Det er god temperatur på både Kreta, Rhodos og Kypros for øyeblikket. Det kan være en god ide å rømme dit for å søke ly fra regnet her hjemme, forteller hun.

Ut å reise?



Etter en så god uke begynner det se mørkt ut for sydentur i nær fremtid, om du ikke allerede har bestilt.

Alle turoperatørene forteller de har lite ledig i mai, Ving på sin side er helt utsolgt inneværende måned, mens juni kan se litt lysere ut om det frister. Selv om det finnes turer for de veldig spontane.

– Et tips er å sjekke restplass-sidene. Er du spontan kan du få en ukestur til Korfu fra 1.398 kroner, forteller Hafnor Håvoll i Apollo.

Det er kanskje verdt å legge til at det er for de svært spontane da avreise er allerede mandag.

– I tillegg kan man få en uke til Zakynthos i slutten av måneden fra rundt 2.000 kroner, forteller hun.

Hos Tui har de også noen restplasser igjen i mai kan Aspengren fortelle. Der kan du få en tur til Kypros mandag morgen for i underkant av 1.700 kroner, viser en sjekk E24 gjorde søndag formiddag.

Hafnor Håvoll i Apollo kommer med en kjapp oppfordring på tampen.

– Vekk med paraplyen og opp med parasollen!