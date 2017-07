Den svake kronen fører til den dyreste Europaferien noensinne, skrev E24 denne uken.

For turistnæringen her hjemme kan den svake kronen derimot bidra til å opprettholde en boom.

Blant dem som jubler over en svak krone er Hurtigruten, som forventer tidenes beste sommer.

– Før sommeren startet, hadde vi en bookingøkning på langt over 400 millioner kroner sammenlignet med samme dato i fjor. Vi seiler mot vår beste sommer noensinne, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til E24.

Per 15. mai i 2015 hadde Hurtigruten et forsalg på 2,1 milliarder kroner. På samme tid i fjor var salget nær 2,4 milliarder. I år er det på over 2,8 milliarder.

Cruiseselskapet har pusset opp skip og kastet frossenpizzaen over bord til fordel for kortreist mat, for å gi gjestene en bedre opplevelse. I tillegg gir den svake kronen ekstra rev i seilene.

– Det er klart at en gunstig kronekurs gjør Norge til et mer attraktivt ferieland. Både for utenlandske gjester som reiser hit, og for nordmenn som ser at de får mer enn tidligere for pengene her hjemme enn ute i verden, sier Ege.

– Nok en rekordsommer

Også hotellkjeden Nordic Choice Hotels forventer en strålende sesong, etter sterk vekst i sommerbesøket både i 2015 og 2016.

Hotellkjeden Nordic Choice Hotels forventer en strålende sesong, etter sterk vekst i sommerbesøket både i 2015 og 2016.

– Det ser ut til at 2017 blir nok en rekordsommer, sier Bjørn Arild Wisth, viseadministrerende direktør i Nordic Choice Hotels, til E24.

Noe av årsaken er en kraftig svekket krone siden 2014.

– Dette bidrar til at flere legger sommerferieplanene til Norge, samtidig som det blir mer attraktivt for utenlandske turister å reise hit. For en amerikaner har faktisk Norges-ferien blitt omtrent 30 prosent billigere, sier han.

En euro var verdt 7,40 kroner for fire år siden, mens den nå er verdt 9,50 kroner. Samtidig har dollaren steget fra rundt 6 kroner til 8,50 kroner.

SPÅR REKORDSOMMER: Bjørn Arild Wisth, viseadministrerende direktør i Nordic Choice Hotels

– Mest å si for billigmarkedet

Dermed får turister fra eurosonen og USA rundt en tredjedel mer for pengene når de kjøper hotellrom og iskrem i Norge enn de ville gjort med den kronekursen som gjaldt for fire år siden.

– Da var det ikke enkelt å selge til folk som ville bo billig. Men dagens kronekurs er gunstig for all eksportnæring, som reiselivet i høyeste grad er, sier Olaf Vangstein i Norsk Hotellrådgivning til E24.

– Det har mest å si for billigmarkedet, de som reiser etter pris. De ser nå at Norge kan være interessant. Det kan også være bra for Sverige og Danmark, sier han.

– Så det er rabatt for svensker og dansker?

– Ja, spesielt for danskene. For Sverige har ikke kursene endret seg så mye, sier han.

Spår nok en knallsommer

Turist-Norge står foran nok en knallsommer, etter tre sommere med fantastisk trafikkutvikling, ifølge Innovasjon Norge.

I denne perioden har veksten vært spesielt stor for utenlandske gjester: fra 2014 til 2016 økte antallet utenlandske gjestedøgn med 21 prosent, mens norske gjestedøgn økte med 6 prosent.

Og det ser bra ut fremover: Det har vært bestilt 15 prosent flere flybilletter til Norge mellom mai og august i år enn i fjor, ifølge Innovasjon Norge, som viser til tall fra ForwardKeys.

Vekst i fjordfylkene

Spesielt har fjordfylkene opplevd god turistvekst, ifølge Innovasjon Norge. Det bekrefter også hotellsjefen på Walaker Hotell i Luster, som er niende generasjon eier av det 327 år gamle hotellet.

– Ja, dette ser ut til å bli den beste sommeren vi har hatt noensinne. Vi er absolutt der vi skal være, sier hotellsjef Ole Henrik Nitter Walaker til E24.

– Hovedsesongen strekker seg, den begynner tidligere og slutter senere, sier han.

Walaker sier at hotellet har hatt jevn vekst, og at mye av årsaken er at det har hevet standarden og fått gode tilbakemeldinger fra gjestene på nettsteder som Tripadvisor og Booking.com. 60 prosent av gjestene er nordmenn, mens amerikanere, forteller han.

Saken fortsetter under annonsen.

– Jeg tror ikke så mange av mine gjester er så sensitive til kronekursen. Jeg tror de kjøper okke som. Men det er nok lettere å dra på litt ekstra med dagens kurs. Alle ting hjelper på, sier han.

Nå håper Walaker at reiselivsbransjen på Vestlandet griper sjansen, og at turistattraksjoner og hoteller vil strekke sesongen og holde åpent fra april til oktober i stedet for mai til september.

Les mer: Reiselivet jubler – tror 2016 blir tidenes beste sommer

Spår vekst i sommer

NHO Reiseliv har spurt 200 av sine 3.000 medlemsbedrifter om utsiktene for sommeren, og rekordhøye 38 prosent tror på en enda bedre sommer i år enn i fjor.

54 prosent av de spurte reiselivsbedriftene forventer en sommer på nivå med i fjor, mens bare 8 prosent tror på en dårligere sommer.

I tillegg tror over 60 prosent av de utenlandske turoperatørene på vekst i det norske turistmarkedet i sommer, ifølge Innovasjon Norges årlige Turistbarometer.

«Mange peker på at Skandinavia er trendy,» skriver Innovasjon Norge.

«Videre nevnes svak kronekurs og den generelle oppfattelsen av Norge som en trygg destinasjon som grunner til veksten».

Hotellkjedene tjener mer

Det norske hotellmarkedet vokste 4,6 prosent i antall overnattinger i 2016, og utenlandsmarkedet hadde sterkest fremgang med hele 10,2 prosent, ifølge Olav Thon-gruppen.

«Svak krone og et urolig Europa bidrar til at veksten av utenlandsturister fortsetter fra året før», skrev Thon-gruppen i sin årsrapport for 2016.

En rekke hotellkjeder økte sin omsetning i 2016:

Men den svake kronen har også sine tapere.

For eksempel sliter mange norske festivaler med at det er blitt dyrere å booke utenlandske artister.

Les mer: Svak krone gir utfordringer for Festival-Norge

Gode tilbud viktig



Til tross for gode tider minner Hurtigruten likevel om at kronekursen kan variere mye. Derfor bør Norge satse på et reiseliv som kan levere gode tilbud heller enn på masseturisme, mener selskapet.

– Norge egner seg ikke for masseturisme, og vi kan aldri måle oss med lavkostland på pris. Reiselivet må satse på gjester som er villige til å betale for å få ekte og unike opplevelser. Det er langt viktigere enn å tro reiselivet skal surfe inn i fremtiden på en valutabølge, sier Ege.