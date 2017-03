Under de årlige forhandlingene mellom leverandører og dagligvarekjeder, den såkalte høstjakten, lanserte Rema 1000 bestevenn-strategien overfor leverandørene.

Bestevenn-strategien går ut på å slanke antall merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. Gulroten for eventuelle «bestevenner» er å få rullet ut flere varer med bedre synlighet i Rema-butikkene. I tillegg tilbyr Rema avtaler som løper fra tre til fem år.

Hvis en leverandør ikke klarer å få i havn en «bestevenn»-avtale med Rema, risikerer leverandøren å miste hylleplasser hos Norges tredje største dagligvarekjede.

5. januar ble det kjent at Ringnes vant bestevennavtale med Rema 1000. Flere øltyper, som Hansa, Aas og Mack, mistet hylleplassen nasjonalt som følge av strategien. Både Mack og Hansa har varslet nedbemanning, og gått til angrep på Rema.

Ølstriden har skapt et voldsomt engasjement blant kundene. Til og med næringsminister Monica Mæland (H) har engasjert seg i saken, og oppfordret til å bytte butikk hvis man er misfornøyd med vareutvalget. Mæland understreket etter et møte med Rema 1000 at departementet ikke oppfordret til boikott.