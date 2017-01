Rema har fått en rekke «bestevenner» blant leverandørene i Dagligvare-Norge, men de risikerer også å få uvenner med sin nye strategi, sier Odd Gisholt, dagligvareekspert og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Remas bestevenn-strategi går ut på å slanke antallet merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. Fordelene forbundet med å være bestevenn skal være skal være å få flere varer med bedre synlighet i Rema-butikkene.

Forrige uke bekreftet Rema overfor E24 at Coca-Cola-produktene Fanta, Sprite, Urge, Kuli og Tab X-tra forsvinner fra butikkhyllene.

– Dette er et maktspill mellom Rema og Coca-Cola, og hvem som vinner vil tiden vise, men på kort sikt kan det se ut til at kundene blir skadelidende, sier Gisholt.

Kommunikasjonssjef i Coca-Cola uttalte til E24 forrige uke at de fortsatt er i forhandlinger med Rema 1000 om samarbeidet i 2017.

– Har malt seg inn i et hjørne

– Det er en dristig strategi de har valgt med bestevenn-prinsippet. Det er strategisk sjansespill for Rema 1000, sier Gisholt.

Ifølge Gisholt har Rema tidligere sagt at det er kunden som er sjefen, men at dagligvarekjeden nå virker å endre strategi i jakten på å bedre sine marginer.

Dagligvare-analytiker i Balanza, Geir Myklebust sier at han har forståelse for den retningen Rema velger å ta, og at dette ikke er noe nytt i dagligvarebransjen.

– Det er jo en viss logikk i det. Den som kjøper mest får best betingelser, og Rema er minst. Da er det en fordel å konsentrere innkjøpene, sier Myklebust.

Ifølge Myklebust er et snevrere sortiment og fokus på færre leverandører det som har vært driveren bak suksessen til både Rimi og Rema, og sånn sett ikke noe nytt i dagligvarebransjen.

Remas konserndirektør for strategi og innkjøp, Leif Kristian Lindberg varslet en «blodig priskrig» mot de andre aktørene i den norske dagligvarebransjen under presentasjonen av appen «Æ».

Det enorme fokuset på å være billigst overrasker Myklebust.

– Rema har malt seg inn i et hjørne ved å fortsatt kjøre på at de skal være billigst, og det slutter aldri å forundre meg at de som er minst, og har minst forhandlingskraft, hevder at de skal være billigst, sier han.

Vil ikke påvirke utvalget



At det er bedre utvalg i Sverige blir ofte trukket frem som eksempel når nordmenn omtaler vareutvalget i landets dagligvarebutikker.

Før jul i fjor kom det en rapport fra Sifo, bestilt av Forbrukerrådet, om vareutvalget i norske butikker kontra svenske. Konklusjonen var klar – i 9 av 14 utvalgte varegrupper var utvalget minst 50 prosent større hos våre svenske naboer.

– Mye av årsaken til dette, er at svenskene har mange færre butikker. Det betyr flere kunder innom hver butikk, noe som gjør det enklere å ha et stort vareutvalg, forklarer en av forfatterne bak rapporten, professor ved NMBU, Frode Alfnes.

På grunn av forskjeller i butikkstrukturen tror Alfnes det blir vanskelig å øke vareutvalget til et svensk nivå, men påpeker at utvalget både i produkter generelt – og i butikkenes egne merkevarer – har økt vesentlig de siste årene.

– Rema 1000 het en gang Rema 500 – og i dag kunne trolig noen av butikkene deres hett Rema 5000. Produktutvalget øker hele tiden, og jeg har ingen tro på at forandringene Rema nå gjør vil redusere vareutvalget, sier Alfnes.

– Går på autopilot



Alfnes påpeker at dagligvarekjeden riktignok sier at noen av produktene skal bort, men at de samtidig sier at andre produsenter skal inn.

Han minner også om at Rema allerede nesten har kuttet ut Prior-egg, og redusert kraftig i Gilde kjøttprodukter, men at det ikke har vært så mye snakk om dette.

– Jeg skjønner at det er veldig alvorlig for enkeltprodusentene, men samtidig skjer det hvert år at noen produkter kommer inn i butikkene, mens noen går ut. For øvrig ville det overraske meg veldig om man ikke vil finne Mack-øl i Remas butikker i Nord-Norge også etter dette, sier Alfnes.

Også Myklebust trekker frem forskjellene mellom norske- og svenske forbrukere. Til tross for at Rema har fått hard medfart i sosiale medier de siste dagene, tror ikke Myklebust at nordmenn vi endre handlevaner av at en vare de ofte kjøper forsvinner ut av Remas sortiment.

– Nordmenn bruker flere butikker i løpet av en uke. Her skiller vi oss fra svenskene, som går i én butikk med bredt utvalg. I Norge bruker vi flere butikker, så min erfaring er at dersom det er noe man mangler, går man i butikk nummer to, sier Myklebust.

Han sier at «forståsegpåere» som han selv er de som i størst grad roper om dårlig utvalg i norske butikker, og han er av den oppfatning at det ikke skrikes om utvalget i så stor grad bland den jevne norske forbruker.

– Det er kanskje overdrevet den betydningen visse merkevarer har, sier han.

Ifølge Myklebust er dagligvarehandel i stor grad vanedrevet, og han tror nordmenn kommer til å fortsette å handle der de handler i dag.

– Det går på autopilot, sier han.