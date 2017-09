Ekspert om Rema-avgang: – Ikke uventet at de måtte finne en syndebukk

Tirsdag gikk Rema 1000 ut i en pressemelding og sa at deres innkjøpsdirektør Lars Kristian Lindberg, fratrer sin stilling.

Dagligvareekspert og høyskolelektor ved BI, Odd Gisholt, er ikke overrasket over at noen måtte gå i Rema 1000 etter mye kritikk av både bestevennstrategi og Æ-app.

– Etter at Odd Reitan har gått ut og innrømmet feil, og sier at de nå tar ansvar, er det ikke uventet at de må finne en syndebukk i systemet, sier Gisholt, og legger til:

– Han kunne sagt at sønnen Ole Robert – som er toppsjef i Rema 1000 – måtte ta ansvar, men nå er det Lindberg som blir syndebukken.

Gisholt mener Lindberg har blitt gitt et veldig ansvar både for bestevennstrategi og app, og at han på pressemøter og lanseringer var plassert mer i forgrunnen enn Ole Robert Reitan.

Lindberg sier for øvrig selv i pressemeldingen fra dagligvarekjeden at avgangen er uten dramatikk, og at han ønsker Rema 1000 alt vel i fremtiden.

Hverken Lindberg eller Rema 1000 ønsker å kommentere uttalelsene til Gisholt. Begge viser til pressemeldingene som ble sendt ut sammen med nyheten om at Lindberg slutter i Rema 1000.

– Nyetableringer må til



– Hva tenker du om at Odd Reitan og Rema 1000 nå innrømmer at noen av grepene de har gjort, har vært feil?

– Tallene både for omdømme og markedsandeler tilsier at de var nødt til å innrømme feil, sier Gisholt.

– Det holder imidlertid ikke å innrømme feil eller å la et hode rulle – Rema 1000 er nødt til å forandre seg. Og jeg mener at det viktigste de kan gjøre nå er å starte et program med nyetableringer, legger Gisholt til.

Dagligvareeksperten påpeker at mens Kiwi og Extra har vært flinke til å etablere, har Rema 1000 sovet litt i timen den siste tiden.

Dagligvareekspert Odd Gisholt ved Handelshøyskolen BI.

– Nå sier de at de skal åpne 40 nye butikker, men jeg tror både de vil slite med å finne attraktive lokaler og nok franchisetagere til å gjennomføre dette, sier Gisholt.

– Bikkjeslagsmål på kammerset



Han mener i tillegg at Rema 1000 må fortsette jobben med å bli venner med leverandørene sine igjen, slik som Mack og Coca-Cola. Gisholt understreker at Rema 1000 på mange vis er dyktige, men at de har en jobb å gjøre både for å gjenvinne omdømme og markedsandeler.

– Det må ha vært et bikkjeslagsmål på kammerset. Og nå må de sørge for å få ro i rekkene, få alle franchisetageren til å stå på, og gjenreise tilliten.

– Strategien har vært et feilskjær



Lindbergs avgang kommer heller ikke som noe stort sjokk på en annen dagligvareekspert.

– Dette er ikke så overraskende, sier dagligvare-analytiker Geir Myklebust i Balanza Gruppen AS til E24.

– Strategien har vært veldig et veldig feilskjær og fått mye større negative konsekvenser enn det man skal skulle tro, sier Myklebust.

– Det viktige er at de viser at de gjør noen endringer, legger han til.

Analytikeren sier Rema 1000 har vært dyktige til å finne litt spesielle varer som andre ikke har til tross for et smalt sortiment.

– Jeg håper de vil gå tilbake til det og gjøre det enklere for oss kunder, sier han.

Selv om Rema har tapt markedsandeler og opplevd svikt i omdømme har Myklebust tro på at kjeden kan komme tilbake.

– Jeg tror dette har vært en dyr lærdom for Rema, men jeg er glad på hele bransjens vegne for at de starter oppryddingen. Fremover har jeg stor tro på at de kan komme tilbake igjen. Det er bra at de tar tak.