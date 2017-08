Dagligvarekjeden Rema 1000 har vært i hardt vær det siste halvåret. Etter lanseringen av appen «Æ» og strid rundt bestevenn-strategien, oppsto det mye støy rundt lavpriskjeden, som også nylig har tapt markedsandeler.

Nå kan det se ut som om kampen om kundene har hardnet ytterligere til.

Forrige uke kunne man på Rema 1000 Ila i Oslo finne en prisplakat for skivet kalkunfilet hvor det også var opplyst om hva samme vare kostet hos Coop Extra.

Kommunikasjonsdirektør i Coop er ikke imponert over salgsmetoden.

– Dette er nok bare en desperat handling fra en kjøpmann som sliter med tap av kunder og dårlige salgstall, sier Bjørn Takle Friis til E24.

Når E24 besøker butikken onsdag er ikke plakaten å se. Kjøpmann Bjørnar Rød bekrefter imidlertid at den hang oppe «noen dager» i forrige uke.

– I engasjementet for å få fram at butikken min har de laveste prisene, ser jeg at jeg ble for ivrig. Det beklager jeg, og jeg skulle selvsagt valgt en annen måte å markedsføre våre lave priser på, skriver Rød i en e-post til E24.

PARTIKJØP: Rema-butikken markedsførte Coop Extras pris på kalkunfileten sammen med sin egen pris.

– En luguber form for markedsføring



Friis forklarer at alle enkeltbutikker tidvis har ekstremt lave priser på det som kalles partikjøp. Dette er kjøp av store kvanta av en vare som eksempelvis har lav holdbarhet eller uvanlig størrelse på forpakningen. – Det er uansett helt unormalt å sammenligne prisene på disse produktene med konkurrentens priser. Det gjør man heller ikke på tilbudsvarer. Her kunne de jo like gjerne sammenlignet med prisen på en annen Rema 1000, som også har høyere pris, sier Friis. E24 merket seg for øvrig at Rema 1000 Ila hadde svært mange plakater merket med partikjøp i butikken onsdag. Fire andre Rema-butikker i nærheten hadde ingen slik markedsføring. Friis tror kalkunfileten på bildet er et produkt som ikke har blitt tatt godt nok imot av forbrukerne og derfor skal fases ut av markedet, slik det er med svært mange varer ved hvert vindu. – Med andre ord er det en luguber form for markedsføring, sier han. – Det vil overraske meg om dette er godkjent av Reitan. Det er langt utenfor bransjenormen. Vi får glede oss over at de frykter Extra så mye at de bruker oss på den måten, sier Friis.

IKKE IMPONERT: Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis, mener markedsføringen av typen Rema 1000 Ila gjorde er langt utenfor bransjenormen.

Rema i hardt vær