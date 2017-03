Ølsalget hos Rema 1000 fortsetter å falle

I februar skrev vi at ølsalget falt hos Rema 1000, trolig som følge av leverandørstriden (se faktaboks nederst i artikkelen) med ølprodusentene Mack og Hansa. Nå viser det seg at ølsalget fortsetter å falle for dagligvarekjeden.

Tall fra AC Nielsen, som E24 har fått tilgang til, viser at Rema er ned 6,2 prosent i volum på øl i uke 8, en forverring fra uken før. Rema er også ned 4,9 prosent på øl siste fire uker mot samme periode i fjo. Hittil i år er ølsalget ned 4,1 prosent.

Samtidig øker både Kiwi og Extra sitt ølsalg, med henholdsvis 10,9 prosent og 21,8 prosent. Kiwi har for øvrig en høyere markedsandel enn Rema på øl, nærmere bestemt 25,65 prosent mot Remas 21,86 prosent.

– Lavere enn forventet



Rema 1000 opplyser til E24 at utviklingen i ølsalget har vært lavere enn det de har forventet enkelte steder så langt i år.

– Vi er fortsatt i forhandlinger med flere lokale leverandører. Varer herfra vil komme i butikk når avtalene er på plass, og det gleder vi oss veldig til å vise kundene våre. Vi ser frem til å fortelle mer om dette, når produktene er i butikk, sier kategorisjef Tormod Rasten, kategoridirektør i Rema 1000.

Han legger til at de den tiden også har bygget om Rema 1000-butikkene, slik at kundene enklere kan velge sunnere drikkevarer.

– Øl er viktig varegruppe



– Når vi tar markedsandeler er dette en tydelig tilbakemelding fra kundene om at de setter pris på vår kombinasjon av ekstra lave priser og ekstra stort utvalg. Dette ser vi blant annet på øl, men også mange andre varekategorier, sier Christian Hoel, kjededirektør for Extra-kjeden.

Extra har nylig testet et nytt ølkonsept som nå rulles ut i alle butikker, der nasjonale bestselgerne alltid skal være tilgjengelig, men hvor de også tar regionale hensyn.

– Øl er en viktig varegruppe for kundene, og noen kunder er sterkt knyttet til sine lokale bryggerier. Extra er lavprisbutikker som skal ha supermarkedsutvalg også på øl, derfor legger vi inn spesialøl fra lokale bryggerier i sortimentet. Dette tror vi vil bidra til ytterligere vekst, sier Hoel.

Kiwi presiserer at det er kunden som er sjefen hos dem, og at de ønsker å tilby et godt utvalg til lave priser.

– I tillegg til å tilby et bredt utvalg fra kjente leverandører, som Ringnes, Hansa, Mack og Aass, har vi de siste tre årene også satset mer på mikrobryggerier, sier kategorisjef i Kiwi, Trond Jokerud, og legger til:

– Vi har hatt stor vekst i flere år, og denne veksten tar vi med oss inn i 2017. Vi har god utvikling i hele Norge, og hittil i år er veksten størst i Nordland, Troms, Finnmark, Hordaland og Buskerud. I Troms er veksten for øvrig på over 33 prosent.

– Ikke lettere for småbryggerier



Når det har stormet som verst rundt Rema 1000s bestevennstrategi, og lokalpatriotiske øldrikkere har boikottet butikkene deres, har kjeden forsvart seg med at de skal gjøre plass til lokale produsenter. De har da blant annet vist til Sagene Bryggeri, som har fått en eksklusiv avtale med Rema.

– Småbryggerier generelt har imidlertid ikke fått det lettere som følge av Rema 1000s bestevennstrategi, sier direktør for Bryggeri- og Drikkevareforeningen, Petter Nome til E24.

Et eksempel på dette er Trondheims-bryggeriet Austmann, som har blitt kastet ut av Remas ølhyller.

– Jeg registrerer at Rema 1000 sier at de skal rydde plass i hyllene til lokale leverandører. Jeg tror imidlertid ikke vi er alene om å oppfatte at det Rema sier om en slik satsing ikke stemmer overens med virkeligheten i butikkhyllene, sier Austmann-medgründer og markedsansvarlig Thomas Sjue.

– Man skal være forsiktig med å spekulere, men jeg opplever at vi er strøket til fordel for Rema 1000s egne labels og bryggerier de har eierinteresser i, legger han til.

ØLSALG: Det er hard konkurranse om å få plass i Remas butikkhyller.

– Gode muligheter i andre butikker



Den konkrete konsekvensen for Austmann er at de mister volum og omsetning, og at de mister muligheten til å utvide samarbeidet med Rema 1000 – med mindre kjeden da snur i saken.

– Dette er så klart leit. Men det som etter min oppfatning er det verste med dette, at alle forbrukerne og trønderne som har vært med på å bygge Austmann – Austmennene, som vi kaller dem – blir snytt for muligheten til å få tak i ølet vårt hos sin lokale Rema-kjøpmann.

Sjue forteller at de har et veldig godt forhold både til Norgesgruppen og Coop.

– Der vi er kastet på båten av andre, har vi heldigvis fått fine og gode muligheter til å vise oss frem i andre butikker, sier Sjue.

Blir satset på av Rema



Fredrikstad-bryggeriet Nøisom har foreløpig kommet bedre ut av øl-leverandørstriden.

– Vi har registrert at Rema 1000 vil satse på oss, og dette har vi også fått høre av Remas distriktssjef. Men den støyen som har vært rundt dette, har ikke påvirket oss i noen særlig grad. Her har det vært «business as usual», forteller styreleder i bryggeriet, Tormod Stene-Johansen.

Han forteller at det foreløpig ikke er blitt lagt en konkret avtale på bordet fra Rema 1000 sentralt, men at ølen deres nå likevel er å finne i Rema-butikker lokalt i Østfold.

– Vi har over lang tid jobbet med hver enkelt kjøpmann, og ikke via sentrale avtaler. Så vi har et godt forhold til Rema 1000, sier Stene-Johansen.

Han påpeker at omsetningen av deres type øl blir minimal i den store sammenhengen, men at det er helt åpenbart at lokale bryggerier og øltyper betyr mye for folk.

– Ulempe med å bare være lokal



Lokalpatriotismen rundt øl har vært tydelig de siste ukene, når folk i Bergen, Tromsø og Østfold har boikottet sine lokale Rema-butikker fordi Hansa, Mack og Borg har blitt kastet ut fra dagligvarekjedens butikkhyller.

– Vi har stor respekt for vår storebror i Sarpsborg (Borg Bryggeri. Red.anm.) og det de gjør, og de representerer jo også omsetningstall som betyr noe. Hansa Borg lager like mye fra morgen til lunsj som vi gjør på ett år, sier Stene-Johansen.

Nøisom-styrelederen sier videre at han har full respekt for strategien Rema 1000 har valgt, men påpeker at det også er problemer knyttet til det å bli for lokal for en produsent:

– Man må jo selge mer enn i akkurat lokalmarkedet for å ha muligheter til å vokse.