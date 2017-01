GARDERMOEN (E24): Reklameplakater på busstopp landet rundt, avisannonser og store diskusjoner i sosiale medier og avisspaltene.

Ved ikke å fortelle hva det dreide seg om, har Rema 1000 fått full pott oppmerksomhetsmessig før de i dag avslørte hva «Æ» faktisk er for noe.

Svaret er en app som skal gi Rema-kunder 10 prosent rabatt på frukt, grønt og produkter de kjøper ofte.

– Det var jo en voldsom forventning, en de har bygget opp selv, og jeg synes det blir litt flatt. Jeg tror ikke kundene sier «dette er fantastisk», sier professor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, Lars Erling Olsen, til E24.



Ikke imponert



Leif Kristian Lindberg, Remas konserndirektør for strategi og innkjøp i dagligvaregiganten sparte ikke på superlativene under presentasjonen på Gardermoen onsdag:

– Vi skal lansere den største nyheten i norsk dagligvare siden selvbetjente butikker, sa Lindberg til en sal full av inviterte kjøpmenn og oppmøtt media.

PROFESSOR: Lars Erling Olsen mener det er bra Rema gjør noe, men er ikke sikker på om det er nok for å kapre markedsandeler.

Toppsjef Ole Robert Reitan inntok også scenen:



– Det nytter ikke at vi bare skriker og roper om lave priser. Fremtiden handler ikke om å skrike om litt som er relevant for mange, fremtiden handler om å være relevant for hver enkelt.

Professor Olsen ble ikke imponert.

– Dette syntes jeg er litt store ord, sier han om Lindbergs utspill.

– Min mening er litt blandet, jeg syntes det er fint at de gjør dette, og fint at de gjør noe, men at det er en revolusjon og noe kjempefantastisk det gjenstår å se, sier han til E24.

BI-professor Odd Gisholt har sagt lignende. Til Kampanje uttalte han nylig:

– Folk flest skjønner ikke bæret og de interesserer seg ikke for det heller. Det som skjer, er at fagfolk og dere i media hausser det opp, men her har Reitan-familien brent av mange millioner til ingen nytte.

Rabatter



Så hva var nyheten Rema slapp?

Den nye appen, altså kalt «Æ», skal kutte prisen på de ti varene som hver enkelt kunde bruker mest penger på med ti prosent.

– Dette er en gavepakke til kundene og en drittpakke til konkurrentene, ropte Lindberg fra scenen-



Professor Olsen påpeker at lojalitetsbonuser ikke på noen måte er noe nytt i dagligvarebransjen, selv om Rema nå satser på en app og ikke et kort.

STORLANSERING: Rema Lars Kristian Lindberg med presenterer den nye appen onsdag.

Det at Rema 1000 nå skal gjøre rabattene mer personlige er heller ikke noe nytt sier Olsen.

– Coop har en løsning der de leser hva du kjøper, og gir rabattkuponger basert på profilen din, og din typiske handlekurv. Det er en annen form for personifisering, men Rema er ikke først med personifisering av lojalitetsbonus, sier han.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis har da onsdag også gått hardt ut i Dagens Næringsliv og kalt app-lanseringen til konkurrenten «pinlig».

– Dette er et mageplask. De har gått høyt på banen og sier de kommer til å revolusjonere dagligvarehandelen. Dette er intet nytt for kunder som har handlet hos oss.



Professor Lars Erling Olsen trekker overfor E24 at den store oppmerksomheten og forventningene kan hjelpe Rema den nærmeste tiden.

– Jeg er ganske sikker på at mange nordmenn kommer til å laste ned appen, og kommer til å bruke den. Så for å få folk i gang så er det et greit tiltak, sier Olsen.

Til kamp mot Kiwi

Rema har de siste årene tapt markedsandeler til spesielt Kiwi, og konserndirektøren la ikke skjul på at de nå skal i krig med den grønne lavpriskjeden. Ved hjelp av den nye appen vil man også få ti prosent avslag på frukt og grønt.

– Dette er en blodig priskrig, vi skal kjempe mot Coop, vi skal kjempe mot Kiwi, sa Lindberg fra scenen til sine kjøpemenn.

– Vi skal ikke lenger finne oss i at folk tror Kiwi har billigere frukt og grønt, sa Lindberg, sa han.

Til tross for at han ikke er helt overbevist av Remas app-satsing mener Olsen at det er bra Rema nå kommer med en nyhet.

– Det er spennende at de gjør noe, for Rema har slitt ganske lenge, og mistet lavpris-tronen.

Olsen tror dog ikke at nyheten kommer til å øke markedsandelene til Rema noe særlig.

– Jeg tror det primært kommer til å styrke lojaliteten hos dem som allerede er Rema-kunder, de kommer nok ikke til å tiltrekke seg så mange nye. Vi vet at den viktigste driveren for dagligvarekjøp er beliggenhet, og jeg vet ikke om faste Coop- og Norgesgruppen-kunder kommer til å løpe til Rema av det her.