Rema 1000 og Coca-Cola inngår avtale

I en felles pressemelding melder Rema 1000 og Coca-Cola at partene er blitt enige om et samarbeid for 2017. Avtalen trer i kraft fra midten av april.

Det er produktene Sprite, Fanta og Monster som igjen blir å finne hos Rema. Totalt stiger antallet produktvarianter fra fire til 17.

Det skjer etter at E24 i januar kunne melde at at alle Coca-Cola-produkter bortsett fra Coca-Cola original og Coca-Cola Zero forsvant fra Rema i 2017.

– Vi har inngått en avtale med Rema 1000 som er et godt utgangspunkt for et videre samarbeid, men vi er ikke i mål, sier Stein Rømmerud, adm. direktør i Coca-Cola European Partners Norge, i en kommentar.

Ny «bestevenn»-avtale?



Grunnen til at Coca Colas produkter ble kuttet fra varehyllene, er Rema 1000s nye «bestevenn»-strategi. Nå tas imidlertid flere av produktene inn i varmen igjen.

Til E24 forteller Rømmerud at det ligger dialog og forhandlinger bak den nye avtalen.

– Vi hadde ikke noen avtale for 2017, men nå har vi blitt enige om å fortsette samarbeidet fremover. Vi ønsker et godt samarbeid med alle aktørene i norsk handel og det har ikke vært bra for vår del ikke å ha noen avtale med en av tre aktører i norsk handel. Så vi ser på dette som første steg i et bredere samarbeid.

– Er dette et «bestevenn»-samarbeid?

– Det må du nesten spørre Rema om.

Bestevenn-strategien går ut på å slanke antall merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med færre leverandører. Gulroten for eventuelle «bestevenner» er å få rullet ut flere varer med bedre synlighet i Rema-butikkene. I tillegg tilbyr Rema avtaler som løper fra tre til fem år.

Permitterte får jobbene tilbake



Neste steg for Coca Cola og Rema blir nå å etablere samarbeidet i april:

–Det er en del jobb å få på plass produktene i butikkene. I årene fremover skal vi skape vekst sammen og øke samarbeidet jevnt og trutt, sier Rømmerud.

Tidligere denne måneden måtte Coca Cola permittere elleveansatte som følge av at mange av produktene ble fjernet fra Remas varehyller. Disse vil nå få jobbene sine tilbake, opplyser Rømmerud.

– En god plattform for videre samarbeid



Rema 1000s administrerende direktør for kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, er uklar på om den nye avtalen med Coca Cola inngår i den såkalte «bestevenn»-strategien.

– Har dere inngått et bestevenn-samarbeid med Coca Cola?

– Vår innkjøpsstrategi går ut på å skape mer unike og spennende butikker med de laveste prisene, og det finnes mange ulike samarbeidsmodeller for å oppnå dette. Forhandlinger er alltid krevende og noen har tatt lengre tid enn andre, som med Coca Cola. Vi har vært enige om at det som har vært nå ikke har vært bra for verken Coca Cola, Rema eller kundene, og har nå oppnådd en løsning som er bra for alle. Vi er glad for at vi har fått på plass en god plattform for et videre samarbeid, sier Lindberg.

Ifølge ham hadde Rema og Coca Cola en felles oppfatning av at fjerningen av Coca Cola-produkter fra varehyllene ikke var bra, og ble derfor enige om å gjenoppta dialogen. Nå skal altså Rema selge 17 Coca Cola-produkter. Før kuttene hadde dagligvarekjeden imidlertid flere enn de 17 produktene fra leverandøren.

– Tidligere hadde vi hadde blant annet flere ulike pakningsstørrelser. Nå tar vi inn flere av de ulike bestselgerne fra Coca Cola, sier Lindberg.