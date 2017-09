Rema 1000-sjef slutter etter bestevenn-fiasko

Saken oppdateres.

Ifølge en pressemelding fra Rema 1000, gir innkjøpsdirektør Lars Kristian Lindberg seg i kjeden. Det var Nationen som først skrev om saken.

Rema 1000 samler nå ansvaret for kategori, innkjøp, distribusjon og industri under Morten Gabrielsen, administrerende direktør i Rema Distribusjon AS og Rema Industrier AS.

Administrerende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan, forklarer endringen med at de ønsker en mer effektiv og koordinert virksomhet, og at de derfor samler alle funksjoner knyttet til vare og pris.

– Ingen dramatikk



– Jeg vil takke for flotte år i Rema 1000. Det har vært et privilegium å jobbe i dette fantastiske selskapet gjennom ti år. Jeg vil takke samtlige kjøpmenn og kollegaer som jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med. Jeg vil også takke Ole Robert for et godt samarbeid og tilliten han har vist meg. Når våre veier nå skilles – så er det ingen dramatikk i det. Jeg ser frem til nye utfordringer og ønsker Rema 1000 alt vel i fremtiden, sier Lindberg i en pressemelding fra Rema 1000.

-Lars Kristian Lindberg har lang og bred erfaring fra ulike stillinger hos oss, og har bidratt på en positiv og offensiv måte i REMA 1000. Vi ønsker Lars Kristian lykke til videre – og takker for ti fine og produktive år sammen, sier Ole Robert Reitan i pressemeldingen.

Omdømmesvikt og tap av markedsandeler



Hele det siste året har Rema 1000 fått mye kritikk særlig for sine mye omtalte bestevennavtaler, som blant annet gjorde at ølmerker som Hansa, Aas og Mack mistet hylleplass i kjedens butikker.

Også den nye appen og fordelsprogrammet Æ førte til mye kritikk mot Rema 1000, etter at den ble lansert i januar i år. Grepene lavpriskjeden har gjort, har av eksperter blant annet blitt omtalt som «klønete», og har ført til svikt i omdømme og tap av markedsandeler i kampen mot de andre dagligvarekjedene.

Nylig gikk Odd Reitan ut i Finansavisen (bak betalingsmur) og innrømmet at de gjorde en feil da de valgte å gå offentlig ut med kjedens «bestevenn»-strategi.