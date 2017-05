Det har blåst rundt Rema 1000 etter at kjedens bestevenn-strategi og krangel med ølleverandører ble kjent rundt årsskiftet.

Tirsdag presenterte VG nye tall fra analysebyrået Nielsen som viser at Rema 1000 straffes hardt av kundene. I forrige uke viste en ny omdømmemåling at Remas rykte har fått en kraftig knekk de siste månedene.

Både i januar og februar gikk kjeden tilbake med over tre prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I mars var smellen enda større, med et fall på 7,1 prosent.

– Skulle aldri vært brukt

Vegar Gystad er kjøpmann hos Rema 1000 i Bardufoss i Troms. Han er skeptisk til bestevenn-strategien til butikkjeden.



– I det lange løp er tankegangen helt riktig, men bestevenn-begrepet skulle aldri vært brukt. Men det er slik at Rema er nødt til å gjøre noe når det kommer til konkurransekraft og for å få de samme vilkårene som konkurrentene, sier Gystad til E24.

Butikken til Gystad opplevde en bratt start på året, der omsetningen falt betraktelig. Siden har salget jevnet seg ut.

– Det gjenspeiler den turbulensen som var i januar spesielt. Det er klart det ikke er noen hyggelig trend, så den må vi snu, sier Vegar Gystad, kjøpmann hos Rema 1000 i Bardufoss i Troms.

– Nødt til å gjøre noe



Av Rema-kjøpmenn som E24 har snakket med, trekkes ølstriden frem som en hovedårsak til fallet.

Gystad mener fallet skyldes en kombinasjon av bråket rundt Remas strid med ølbryggeriet Mack, og at Coop Extra har etablert en konkurrerende butikk i nærheten.

– Vi omsetter fortsatt for litt mindre enn i fjor, men det må man forvente når man går fra å være rimelig enerådende i sentrum til å få en konkurrent. Man kan si det slik at vi ikke engang har tapt 10 prosent totalt sett. Ni av ti kunder handler fortsatt hos oss, sier han.

– Ikke belyst godt nok

På sosiale medier har det blant annet blitt oppfordret til boikott av Rema.

– Vi kommenterer ikke tallene våre utad sånn, men det jeg kan si er at vi selvfølgelig var berørt av denne boikottaksjonen, sier Roar Olsen, som driver landets største Rema-butikk på K1-senteret i Tromsø.

TØFF START: Optimismen var stor da Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan samlet alle de 550 kjøpmennene sine til app-lansering på Gardermoen i januar. Siden den gang har imidlertid salget stupt. Her er Reitan med innkjøpsdirektør Lars Kristian Lindberg.

Tromsø er også hjem til Mack-bryggeriet. Fortsatt selges Mack-øl i Rema-butikker i landets tre nordligste fylker, men det er ute av hyllene i resten av landet som følge av leverandøravtalen som Rema inngikk med Ringnes i vinter.

– Rent faglig har det ikke kommet frem i media hva saken om endring i vårt sortimentet egentlig handlet om, så jeg har forståelse for at mange mennesker reagerte. Jeg syntes det var synd at dette ikke ble belyst på en skikkelig måte.

Tromsø-kjøpmannen sier situasjonen imidlertid har sett lysere ut den siste tiden.

– Jeg har sett på tallene for forrige uke og de var fantastisk bra, så kundene er tilbake, sier han.

Ørliten nedgang



Rolf Henden, kjøpmann hos Rema 1000 i Vinjes gate i Drammen, er enig med sin kollega lenger nord om at saken ikke er godt nok belyst. Han sier enkelte kunder har fryktet at øl fra det lokale Aass-bryggeriet skulle forsvinne fra sortimentet deres.

– Det kommer kunder hit som er nesten overrasket over at vi fortsatt selger Aass, sier Henden til E24

Han påpeker at salgsavviket ikke har vært like stort hos dem som enkelte andre steder.

– Det har vært en ørliten nedgang, men vi er nesten på samme sum som i fjor, sier han.

– Oppsiktsvekkende



Odd Gisholt, høyskolelektor ved BI, kommenterer omdømmetallene og salgstallene slik:

– I begge tilfellene er det snakk om ganske kraftige fall, så dette er nesten litt oppsiktsvekkende.

Han peker på løftet fra Rema-sjef Ole Robert Reitan før jul om at kjeden skulle komme med den råeste nyheten i dagligvarebransjen på lenge. Det viste seg å være fordelsappen Æ.

– Rema hadde sikkert trodd at mottagelsen skulle bli positiv og at bestevenn-strategien skulle gi dem et fortrinn. Men det råeste som har skjedd hittil er at Rema som stort sett har vært en vinner, plutselig har blitt en taper, mener Gisholt.

– Remas styrke vil alltid være at de har 550 selvstendige kjøpmenn som jobber natt og dag for kjeden. Disse er under press, både omsetningsmessig og lønnsomhetsmessig, men Rema er fortsatt største innen lavpris, selv om Kiwi og Extra puster dem i nakken.