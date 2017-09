Tar ansvar for Rema-nedgangen

I et større intervju med Finansavisen (bak betalingsmur) innrømmer Odd Reitan at Rema 1000 gjorde en feil da de valgte å gå offentlig ut med kjedens «bestevenn»-strategi.

Rema har hvert år benyttet seg av samme strategi, men forskjellen i år var at Rema kommuniserte budskapet tydelig ut til landets kundebase, skriver avisen. Nå tar Reitan selvkritikk.

– Det var en feil vi gjorde. I etterpåklokskapens lys skulle vi kanskje bare ha sittet stille i båten, sier han til avisen.

I samme periode som Remas «bestevenner» ble kommunisert ut til kundene, lanserte kjeden fordelstjensten «Æ». Da svarte både Kiwi og Extra med å tilby egne rabatter for lignende produkter.

Priskrigen raste, samtidig som Rema fikk et svakere omdømme. Reitan erkjenner nå at han ikke hadde sett for seg så massive reaksjoner fra markedet.

På spørsmål fra Finansavisen viser Odd Reitan imidlertid til en mer positiv utvikling den siste tiden, og at situasjonen nå har flatet ut.

– Jeg tror vi har sett bunnen, og at vi skal vokse igjen, sier Reitan.

Bratt nedgang

Det blåste kraftig rundt Rema 1000 etter at kjedens «bestevenn»-strategi og krangel med ølleverandører ble kjent rundt årsskiftet.

Både i januar og februar gikk kjeden tilbake med over tre prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I mars var smellen enda større, med et fall på 7,1 prosent.

– Problemet deres er at de har vært klønete med å kommunisere strategien, sa dagligvare-analytiker i Balanza AS, Geir Myklebust etter fallet i mars.

Myklebust mener det var feil å synliggjøre strategien offentlig, og involvere kunder og publikum slik det ble gjort.

Rema 1000 gikk ut med flere offisielle uttalelser og intervjuer om strategien – som går ut på å slanke antallet merkevarer i sortimentet, og inngå langsiktige og eksklusive avtaler med langt færre leverandører enn tidligere.

Dette gjorde blant annet at øltyper som for eksempel Mack falt ut av sortimentet utenfor Troms, noe som ga sterke reaksjoner og stort folkelig engasjement.

I mars innrømmet Rema-sjef Ole Robert Reitan at det var krevende tider, og at enkelte kjøpmenn led mer enn andre. Blant grunnene for tilbakegangen i noen områder nevnes Remas valg av Ringnes-øl, som gjorde at mange andre ølsorter ikke var å finne i butikkene.

Dette slo hardt ut på forbrukernes valg av dagligvarebutikk, hvor den årlige omdømmeundersøkelsen til Kantar TNS viste et rekordstort omdømmefall for Rema i april.

Ser optimistisk på neste halvår

Lavprisbutikkene hadde tidligere i høst 67,4 prosent av dagligvaremarkedet i Norge. Nye tall i august viste også her en tilbakegang for Rema 1000 fra 37,4 til 35,1 prosent markedsandel.

Kjeden har riktig nok fremdeles størst andel av lavprismarkedet sammenlignet med konkurrentene, og til tross på en vanskelig start på året, ser de positivt på tilværelsen nå.

– Nå begynner markedet å normalisere seg, og vi er der vi mener vi bør være på markedsandeler. Etter en krevende start på året, ser vi nå av egne tall for juli at vi er i ferd med å snu utviklingen. Vi etablerer flere butikker enn våre konkurrenter, og er optimistiske med tanke på andre halvår 2017, sa Jan Frode Johansen, administrerende direktør Rema Franchise, i et intervju med VG tidligere i august.

Vil børsnotere

Odd Reitan, som nylig ble kåret til landets nest rikeste, åpner nå opp for å børsnotere deler av virksomheten i Reitangruppen om fem til ti år.

Reitan sier at det ikke er varemerker eller virksomheten i bestemte land, men forretningsområder som kioskkjedene som ligger an til børsnotering. Reitan tror kioskkjedene blir europeisk dekkende på et tidligere tidspunkt enn enn Rema, ifølge Finansavisen.

Reitangruppen består av flere forrretningsområder. Dagligvarekjeden Rema 1000 og drivstofforhandleren Uno-X Energy er etablert i Norge og Danmark, mens Reitan Eiendom er også i Sverige.

Reitan Convenience, med kioskkjeder som Narvesen, 7-Eleven, Pressbyrån og R-kioski, finnes i syv land, ifølge Reitangruppen.