Har ni dager på å unngå søppelkaos

Tirsdag har søppeltømmere fra det kriserammede avfallsselskapet RenoNorden hentet søppel fra norske hjem i de kommunene der selskapet har kontrakter, på tross av at selskapet mandag kveld meldte at de var konkurs.

– DNB og Danske Bank finansierer drift frem til 28. september. Det garanterer de for. Vi skal bruke tiden til å finne nye og gode løsninger uten at kunder blir lidende, sier bobestyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale til E24 imellom møter tirsdag kveld. Han og hans team forhandler nå med kommuner og interkommunale selskaper for at søppelhåndteringen i norske kommuner som har avtaler med RenoNorden skal fortsette.

Denne uken



E24 har også vært i kontakt med ledelsen i selskapet, som viste til bobestyreren.

Konkursen i RenoNorden ble et faktum da DNB og Danske Bank informerte om at de ikke ville stille ytterligere midler tilgjengelig for avfallsselskapet.

– Det som har skjedd er at man over lang tid har forsøkt å finne en løsning. De kortene ble kastet i går, da det viste seg at man ikke greide det. Bankene sa opp engasjementet. Nå jobber vi med å overføre kontraktene, oppgavene og søppeltømmingen til nye kontraktører som kan ivareta kommunenes interesse, sier Ottesen.

Han forteller at de håper å ha mye av arbeidet ferdig innen slutten av denne uken.

– Vi har 32 kontrakter som dekker over 100 kommuner. Noen kontrakter omfatter flere kommuner, noen få, og det er mange som ønsker løsninger samtidig. Vi har satt opp et stort team og jobber tett med bankene. Vi prøver å besvare henvendelser så godt vi kan, sier Ottesen.

Bankene



Han forteller at samarbeidet med bankene er veldig godt.

– De har stilt kreditt til disposisjon, slik at ansatte for eksempel får dekket lønn der det ikke er andre løsninger. Vi har kontinuerlig kontakt, go de stiller opp og forsøker å hjelpe til, sier Ottesen og legger til at de også jobber tett med RenoNordens tidligere ledelse.

– De sitter med viktig kunnskap for å finne de gode løsningene, slik at seriøse aktører kan overta kontraktene, sier Ottesen.

RenoNorden har også virksomhet i Sverige, Danmark og Finland, der de har fått på plass finansiering til videre drift.

– Der er det drift som vanlig, og vi jobber for å finne en eller flere nye eiere, sier Ottesen.

Skal skrive rapport



Mandag kveld meldte selskapet om konkursen som påvirker kommuner fra Nordland til Agder-fylkene, tirsdag kom meldingen om at det var åpnet konkurssak i Nedre Romerike tingrett.

Flere av kommunene som har hatt kontrakter med avfallsselskapet har fortalt om beredskapsplaner som nå blir iverksatt.

Ottesen forteller at de ikke ennå har sett på historikken til selskapet.

– Jeg tror det er en av grunnene til at vi ble valgt. Vi ser ikke i bakspeilet nå, men jobber hardt og intenst fremover. Når alt er på plass, skal vi se på årsaker og skrive en rapport om vår oppfatning av konkursårsak og andre vurderinger, forteller bobestyreren.