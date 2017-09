Søppeltømmingen blir stanset i kommunene Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik.

Til sammen bor det 28.000 innbyggere totalt i dette området.

Ifølge kommunenes søppelfirma, SIMAS, dreier konflikten seg om at styret som forvalter boet etter RenoNorden vil ha det interkommunale selskapet til å frafalle enkelte rettigheter og plikter i kontrakten.

Det vil ikke SIMAS gå med på.

Vil kreve heving



– Stopp i oppdraget ser vi på som et vesentlig brudd på kontrakten, sier daglig leder Hallvard Thomassen.

– Kontrakten vår var i utgangspunktet ikke en tapskontrakt. Det er trist at det går ut over abonnenten. Boet har sagt at de skulle legge forholdene til rette for en så smidig overgang som mulig, så vi hadde håpet at vi kunne overta bilene og mannskapene inntil videre, legger han til.

Det interkommunale selskapet vil nå kreve kontrakten hevet og at boet uten ubegrunnet opphold tar stilling til om det vil tre inn i RenoNordens avtale.

Jobber med alternativ



I første omgang er det stans i søppelkjøringen til over helgen.

– Nå jobber vi med alternativ løsning fra mandag. Vi tror at vi skal få tilgang på nok biler til å kjøre dette i egen regi fra da, sier Thomassen.

Han kjenner ikke til andre områder der søppeltømmingen har stanset som følge av RenoNorden-konkursen.

Avfallsselskapet leverte i alt tjenester til 133 kommuner før konkursen rammet.



