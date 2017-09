RenoNorden er konkurs

I en børsmelding mandag kveld melder det kriserammede renovasjonsselskapet RenoNorden at de er konkurs

Selskapet skriver at de siden 6. september har jobbet med å terminere ni ikke-lønnsomme kommune-kontrakter som ble inngått i 2015 og starten av 2016, men at de ikke klarte å finne noen løsning, og videre informert sine långivere.

DNB og Danske Bank har begge informert om at de ikke vil stille ytterligere midler tilgjengelig, dermed blir RenoNorden AS og RenoNorden ASA slått konkurs.

E24 har vært i kontakt med finansdirektør Audun Røneid i RenoNorden, som fortalte at han satt i møter mandag kveld, som gjorde at han ikke hadde mulighet til å kommentere konkursen.

Bankene



RenoNorden har spesialisert seg i avfallshåndtering for husholdningsavfall og betegner seg som Nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon.

Selskapet leverer tjenester til over fem millioner mennesker i fire ulike land, og skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander. En av kommunene som har avtale med selskapet er Bærum.

– Vi har nettopp fått meldingen gjennom denne børsmeldingen. Vi begynner nå å jobbe med beredskapsplanen vi la i sommer, sier kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, til Budstikka rett før klokken 22.

Danske Bank og DNB skriver i e-poster til E24 at de nå jobber for at søppeltjenestene skal bli trygge for innbyggere frem til noen andre kan overta driften.

– Bankene vil samarbeide med boet for å finne gode overgangsløsninger, slik at kommunene får mulighet til å finne nye løsninger og trygge søppeltjenestene for innbyggerne, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Tett dialog



Han forteller at bankene har vært i tett dialog med selskapet etter at de fortalte at de sto i fare for å bryte betingelsene i låneavtalen.

RenoNorden har stått i en økonomisk krise som startet da selskapet i fjor oppdaget at de hadde feilberegnet anbudstilbud.

De hadde inngått kontrakter i anbudsrunder til priser som var så lave at de ville påføre selskapet tap. RenoNorden har siden dette kom frem gjort flere nedskrivninger, og satt av penger i regnskapet i forbindelse med krisen.

De fikk også terminert to av de tapsgivende kontraktene, med Kragerø kommune og Romsdalshalvøye Interkommunale Renovasjonsselskap. Men det var ikke nok.

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet har beskrevet det hele som en skandale.