Og det er ikke streik som er årsaken, men snarere en gedigen planleggingstabbe som gir pilotmangel. Det opplyser Ryanair-markedssjef Kenny Jacobs.

– Vi har rotet til ferieavviklingen for pilotene, og vi jobber nå hardt med å fikse det, sier han ifølge BBC.

Inntil videre varsler lavprisselskapet hele 2.000 kanselleringer over en periode på seks uker – hvorav mellom 40 og 50 flyginger vil kanselleres hver eneste dag.

Mandag formiddag er Ryanair-aksjen ned nær to prosent på London-børsen.

Norske flyginger rammes

Mandag er 56 avganger bekreftet kansellert. Blant dem er flight 33 fra Torp i Sandefjord til London Standsted, som er den eneste avgangen fra Norge, fremgår det av Ryanairs egen liste.

Tirsdag og onsdag er henholdsvis 55 og 53 avganger innstilt. Ingen avganger til eller fra Norge rammes tirsdag, mens flight 33 fra Torp igjen rammes på onsdagen.

Ryanair har i skrivende stund ikke publisert oversikt over kanselleringer for resten av uken, men du kan sjekke oppdateringer her.

285.000 rammet

I løpet av de neste seks ukene vil så mange som 285.000 flypassasjerer bli rammet av Ryanair-kanselleringene, ifølge BBC.

Alle passasjerer skal bli varslet på epost av Ryanair. De som rammes har krav på ombooking til første tilgjengelige flight, alternativt billettpengene refundert.

EU-regelverket om passasjerrettigheter gir alle flyselskap plikt til å booke deg til et konkurrerende flyselskap, dersom de ikke selv kan tilby en passende flyging.

Selv fremholder Ryanair at 50 kanselleringer om dagen utgjør under to prosent av deres samlede flytrafikk.