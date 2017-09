Frykter du å bli rammet av en mulig SAS-streik? Dette bør du gjøre

Meglingen mellom pilotene og SAS brøt sammen mandag morgen, og onsdag formiddag har det fortsatt ikke vært kontakt mellom partene.

Pilotene har varslet storstreik fra torsdag dersom de ikke lykkes i å komme til enighet med flyselskapet før det.

– Pilotforeningene har valgt å ta ut alle sine medlemmer i streik og vi har en håndfull piloter som ikke er organisert. I praksis betyr det at alle piloter tas ut i streik, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til E24.

SAS opplyser at de har styrket bemanningen både på flyplassene og på telefonsentralene. De ekstra mannskapene skal ta hånd om reisende som rammes av streiken, blant annet skal de hjelpe med ombooking i tilfellene hvor det er nødvendig.

– Vi forstår at folk er urolige, og vi råder til to ting: For det første, hold øye med nettsidene våre og andre informasjonskanaler for oppdateringer. For det andre tilbyr vi kostnadsfri ombooking for reiser booket før 12. september og med reisedag til og med mandag 18. september. Dette inkluderer også flyavganger som ikke berøres av streiken, sier Sund.

SAS' konsernsjef Rickard Gustafson beklager den uavklarte situasjonen mellom pilotene og flyselskapet:

– Jeg skal gjøre alt jeg kan få å finne en løsning. Jeg beklager personlig til alle reisende som blir berørt. Vi gjør alt vi kan for å unngå at vi skal havne i en vanskelig situasjon i morgen, sier Gustafson til E24.

– Jeg er den første til å beklage, og jeg forstår at vi svikter tilliten deres. Men de skal vite at det er mange SAS-medarbeidere som står klare til å hjelpe dem rundt omkring, hva enn problemet skal være.

Kan få store konsekvenser



Foreløpig har ikke SAS full oversikt over hvilke flyvninger som rammes ved en eventuell opptrapping, men lover å informere om dette fortløpende.

Sund opplyser at chartertrafikken ikke blir berørt.

– Passasjerer som har booket via turoperatører som Tui og Apollo med flightnummer SK 7000 til 7999 blir ikke berørt, sier hun.

Passasjerer som har billett med fly som blir innstilt, vil bli varslet på SMS av SAS. Status for enkeltflyvninger kan sjekkes på selskapets nettsider.

SAS vet foreløpig ikke hvor mange som har kansellert eller booket om reisene sine på grunn av streikefaren, men forbereder seg på et ras, skriver NTB.

– Det er klart at uroen rundt en potensiell storstreik påvirker bookingen. Dette er alvorlig og kan få store konsekvenser. Vi gjør alt vi kan for å ta vare på passasjerene, understreker Sund overfor nyhetsbyrået.

Viktig å møte opp på flyplassen



Forbrukerrådet oppfordrer reisende som er nervøse for om deres fly vil bli kansellert til å sjekke hva slags avtale de inngikk med SAS da de kjøpte billetten.

– Noen ganger kan det være mulig å gjøre endringer i billetten, så undersøk det først, sier pressekontakt Ann Hege Skogly.

– Har du en egen reiseforsikring kan det hjelpe deg, eller om du har betalt med kredittkort så kan du ha en mulighet i det, legger hun til.

I noen kredittkort er nemlig reiseforsikring inkludert.

Videre oppfordrer Forbrukerrådet til å følge nøye med på informasjon fra flyselskapet.

– Så lenge de ikke gir informasjon om at du ikke trenger å møte opp på flyplassen, så må du gjøre det for å beholde rettighetene dine, sier Skogly.

Du har krav ved forsinkelser



Det kan dessuten bli store forsinkelser ved streik, og da har du krav på at flyselskapet dekker mat og drikke for deg.

– De skal gi deg mat og drikke ut ifra hva som er å forvente med hensyn til varighet på forsinkelsen og tid på dagen. Varer forsinkelsen over natten har du krav på å få dekket tak over hodet og en seng å sove i, sier Skogly, og legger til at det må en skjønnsmessig vurdering til.

– Bor du like ved flyplassen, er det ikke sikkert du har krav på å få dekket hotell, sier hun.

Blir flyet kansellert, kan du velge om du vil få tilbake penger for billetten eller om flyselskapet skal forsøke å få deg frem på en annen måte.

– Har du mulighet til å reise senere i stedet, kan du også booke om til et senere tidspunkt, forklarer Skogly.

Men du har i utgangspunktet ikke krav på kompensasjon ved streik. Streik, på samme måte som dårlig vær, regnes for å være en ekstraordinær omstendighet som flyselskap ikke har kontroll over. Du kan derfor ikke klandre flyselskapet og har derfor heller ikke krav på kompensasjon.

Forbrukerrådet er opptatt av at flyselskapene skal opplyse best mulig både om eventuelle kanselleringer og forsinkelser og om passasjerenes rettigheter. Derfor har de laget en kalkulator som du kan bruke til å regne ut hva du har krav på i slike situasjoner (se nederst i artikkelen).

– Vi synes flyselskapene generelt er litt vel hemmelighetsfulle, for rettighetene til passasjerene er gode, sier Skogly.

Ingen kontakt



Onsdag formiddag opplyser forhandlingsleder Jens Lippestad i Norsk Flygerforbund til E24 at det ikke er noe nytt å melde i forhandlingene. Det har ikke vært kontakt mellom pilotene og SAS siden meglingen brøt mandag morgen.

De norske pilotene mener de har strukket seg langt, og at det nå er opp til flyselskapet å ta kontakt med dem. Tirsdag kveld var pilotene samlet til medlemsmøte hvor de blant annet gikk gjennom praktiske forberedelser til streiken.

Hos SAS jobbes det nå med å få forhandlingene i gang igjen.

– Det vil alltid være vår målsetting å løse konflikten før det rammer kundene våre, sier forhandlingsleder Eivind Bjurstrøm i SAS.

– Men vi kan ikke gå med på vilkår som gjør oss enda mindre i stand til å møte konkurranse, legger han til.