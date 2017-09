Det er gått drøye to år siden SAS åpnet sin første innenrikslounge I Norge. Loungen som lå i en slags glassinnrammet tverrliggeret stykke ned i innenriksterminalen, ble fort for liten.

Siden i fjor høst har arbeidet pågått med å klargjøre helt nye og langt større lokaler for flyselskapet.

Egentlig hadde selskapet planlagt en åpning med brask og bram sist onsdag, men den ble kansellert da selskapetsto midt oppe i en betent konflikt med pilotene. Loungen åpnet i det stille som planlagt, men det er først denne uken flyselskapet markerte åpningen.

– Alt er ikke klart helt ennå, men det er ting dere ikke ser, sier SAS' loungesjef i Norge, Anita Storm Røsaasen, før en kollega kommer med en kaffekanne med temperaturmåler for å vise at kaffemaskinen nå brygger kaffe som den skal.

– Men det er litt som når man har middagsgjester hjemme. Hvis man plutselig mangler den sorbeten man skulle servere, så serverer man noe annet som passer. Så lenge gjestene er fornøyd er jo alt godt, sier hun med et stort smil.

– Må vinne på bakken



Konserndirektør Eivind Roald forteller at SAS snart vil legge inn såkalte Bluetooth Beacons rundt i loungen, for å kunne gi kundene egne meldinger på telefonen etter hvert som de beveger seg rundt i området.

– Vi må vinne kampen om kundene allerede på bakken, for når de er i luften har de allerede bestemt seg, sier han og forteller at SAS sjonglerer flere oppgraderingsprosjekter nå:

– Loungen i Paris blir bygget om nå, og I New York har vi akkurat åpnet nytt. Chicago er neste ut.

KLIPPET SNOR: Eivind Roald, konserndirektør i SAS, under avdukingen av SAS nye lounge på Gardermoen.

Da Roald ønsket velkommen under åpningsseremonien hintet han også om at satsingen på Oslo Lufthavn er et forsøk på å få nordmenn til å unngå å fly KLM, British Airways eller andre konkurrenter fra byer som Bergen, Tromsø og Trondheim direkte til Europa.

– De skal velge Oslo Lufthavn rett og slett fordi de bare MÅ innom her, sa Roald.

Forsøkslounge

I tillegg den nye loungen på innenriks har SAS en stor lounge for utenlandspassasjerene, men de kan også komme på den nye loungen.

– Så langt er rundt 10 prosent av gjestene her kunder som skal utenlands, og jeg tror mange som reiser fra pir D (den nye terminalen, journ.anm.) vil komme hit, særlig hvis de skal på jobbreise om morgenen, sier Røsaasen.

Foreløpig planlegger SAS å ha de to loungene som de er, altså at tilbudet er litt forskjellig. Det er også en måte for selskapet å teste ut hva kundene faktisk vil ha.

– Har dere latt dere inspirere av hva flyselskapene i Midtøsten og Asia tilbyr av massasje og annen luksus?

– Nei, jeg mener vi har latt oss inspirere av hva kundene vil ha, sier hun.

NY LOUNGE: Anita Røsaasen, loungesjef for SAS i Norge, og informasjonssjef Knut Morten Johansen.

Andre aktører på laget



Samtidig som det er nytt at SAS har satt inn både treningssenter, et massasjetilbud og et slags opplevelsessenter for ny teknologi, er det også noe annet som er nytt for selskapet. Denne gangen har selskapet nemlig fått med seg partnere til å bidra til loungen.

Mens Sats-Elixia stiller med treningsutstyr og Soleus med massasjefasiliteter, har HP rigget til et showroom med siste skrik av hva IT-selskapet har å by på. Philips stiller på sin side med moderne belysning og en liten bod der man kan få seg et «lysskudd» for å kvikne til i et vintermørkt Norge.

Få din egen digitale avatar – Dette er et utstillingsvindu for oss og her vil vi ha bemanning, sier administrerende direktør Verne Hølleland i HP Norge, før han viser E24s den store skanneren som man kan gå inn i for å bli fotografert 360 grader. Han forteller at man blir skannet på fem sekunder og deretter får laget en digital avatar av seg selv som maskinen sender på epost. – På sikt tror jeg alle vil ha en slik digital avatar, som kan brukes til alt fra spill til å bestille klær på nett, slik at du kan se hvordan de ser ut på kroppen og sikrer at du får riktig størrelse. For HP betyr satsingen at de også får truffet ledere i næringslivet og innkjøpere i store bedrifter på en helt annen måte. – Folk er mer og mer travle og med så mye netthandel som det er i dag er dette faktisk én av få steder hvor man kan få opplevd våre nye produkter og teknologi, sier Hølleland.

– Alt dette er unikt blant SAS sine lounger og dette er en pilot for oss. Her prøver vi oss frem for å se hva som kundene vil ha, og hvis noe ikke fungerer tar vi det ut. Hvis noe blir veldig populært er det et sterkt signal til oss i SAS om hva vi bør ta med videre til andre lounger, sier Røsaasen.

Konserndirektør Eivind Roald i SAS deltok på åpningen denne uken. Overfor E24 vil han ikke ut med detaljer om hva investeringen har kostet SAS eller hva slags vilkår de har inngått med de nye partnerne.

– Vi startet prosessen med denne loungen for halvannet år siden og for oss handler dette vel så mye om å bygge merkevaren SAS som å tilby en lounge, sier Roald.

– Folk som reiser mye vil at vi skal gjøre tiden de har mest mulig effektiv og verdifull, fortsetter han.

SAS er nå i prosess med å planlegge en større oppgradering av fasilitetene sine på Kastrup, og Roald legger ikke skjul på at den nye loungen i Oslo vil påvirke hvordan Kastrup-fasilitetene skal utarbeides.