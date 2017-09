SAS-sjef Rickard Gustafson: - Håper vi kan møte riksmekleren i dag

– Jeg håper at vi kan møtes hos riksmeklingsmannen i dag, sier konsernsjef i SAS Rickard Gustafson til E24.

Han sier at det er umulig for SAS å gå med på det nåværende kravet.

– Dette truer SAS som konsern. Under en fire dagers streik i Sverige tapte vi 130 millioner svenske kroner. Da Norge er at av våre viktigste markeder, er det klart at dette er veldig alvorlig, sier han.

SAS økte tirsdag bemanningen for å kunne hjelpe reisende som rammes av den mulige storstreiken, samtidig som pilotene gjør praktiske forberedelser.

Meglingen mellom flygerne og SAS brøt sammen mandag morgen, og tirsdag kveld hadde det fortsatt ikke vært kontakt mellom dem.

Til nå er kun to flygere tatt ut i streik, men fra torsdag utvides streiken til å gjelde alle norske flygere dersom partene ikke blir enige.

Venter på nytt krav

Arbeidsavtalen til flygerne er det største stridstemaet i konflikten. Pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner. Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.

Leder for Norske SAS-flygeres forening (NSF), Jens Lippestad, sier at SAS gjerne må ta kontakt dersom de har endret sitt syn i konflikten.

– Men det er ingen vits for dem å ta kontakt hvis de bare skal gjenta sitt tidligere tilbud, sier han.

SAS-sjefen mener at norske piloter får samme tilbud som andre skandinaviske piloter.

– Jeg sitter med et annet sannhetsbilde enn hva pilotene gjør, og mener vi har tilbudt dem en god avtale som er likt det pilotene i Sverige og Danmark har fått.

Han legger til at de ulike landene ikke er identiske, og at de ulike pilotene ønsker ulike ting fra selskapet i lønnsforhandlinger.

– Danske og svenske piloter har ikke helt like avtaler, da det er ulike land. Norske piloter kan ikke forvente å få identiske avtaler, men like rammevilkår og struktur, sier han.

Han sier at SAS gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med pilotene.

Beklager sterkt

Gustafson legger seg flat for kundene som kan bli påvirket i morgen.

– Jeg er den første til å beklage, og jeg forstår at vi svikter tilliten deres. Men de skal vite at det er mange SAS-medarbeidere som står klare til å hjelpe dem rundt omkring, hva enn problemet skal være.

– Det arrangeres sykkel-VM i Bergen til helgen, hva tenker du om det kan berøres?

– Ja, det gjør jo saken enda verre, og jeg må bare igjen si at jeg virkelig beklager til alle som påvirkes, sier Gustafson.

Han vet ikke nøyaktig hvor mange som berøres av en eventuell streik, men det dreier seg om titusenvis av passasjerer.