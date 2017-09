Saken oppdateres.

SAS-passasjerer har begynt å motta kanselleringsvarsler om flyginger. På nettsidene til SAS skriver flyselskapet:

«På grunn av en eventuell opptrapping av streiken har SAS tatt forholdsregler og kansellert ca. 100 flyvninger i morgen frem til kl. 14, torsdag 14. september.»

Pressetalskvinne i SAS, Tonje Sund, bekrefter til E24 at utsendelsen av kanselleringsvarsler har sammenheng med risikoen for streiken fra midnatt bli trappet opp fra to norske SAS-piloter til samtlige norske piloter i selskapet.

– Det er riktig. De 100 flightene er kansellert. Vi gjør det for å minimere skadeomfanget for passasjerene, sier Sund.

Hun understreker at SAS ønsker en løsning.

– Vi ønsker en løsning, men samtidig er vi nødt til å være i forkant. Det er for sent å ta denne beslutningen i morgen, sier Sund.

Samtidig understreker hun at SAS har et sterkt ønske om å jobbe for å komme til enighet med pilotforeningene.

– Vi har fortsatt et sterkt ønske om å jobbe for å komme til enighet. Vi prøver å unngå at pilotforeningene opptrapper til full streik, sier Sund.

Kan bli flyttet over til andre avganger

Hun sier samtidig at selv om din flight blir kansellert, betyr ikke det at du ikke kan komme deg videre.

– Vi vil booke om der vi kan, og i en situasjon der vi ikke får storstreik, vil det være stor kapasitet for å få passasjerer av gårde, sier Sund.

På nettsiden til SAS ber flyselskapet SAS-passasjerer om å sjekke flyets status før de reiser til flyplassen.

SAS melder også at fly bemannet av danske og svenske SAS-piloter ikke påvirkes av streiken. Og flyvninger operert av selskapets partnere er ikke berørt av streiken.

Du kan sjekke hvilke fly som går som normalt i perioden 14.–18. september her.

Full refusjon ved innstilte fly



Sund opplyser at det er full refusjon ved kanselleringer av fly.

– Det er kostnadsfri ombooking til og fra samt innen Norge for reiser booket før den 12. september og med reisedag til og med mandag 18. september. Dette inkluderer også flighter som ikke berøres av streiken, sier Sund.

Samtidig understreker hun at SAS følger som alltid de EU-regulativer som finnes.