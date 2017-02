11 norske skip sendt til omstridt strandopphugging

NORWEGIAN CAR CARRIERS AS:

– I India hvor vi sendte et skip til resirkulering i 2016 er fire av de 150 verftene i Alang sertifisert av et klassifiseringsselskap (Class NK journ.anm.) i henhold til Hongkong-konvensjonen, sier Administrerende direktør i Norwegian Car Carriers, Olav Sollie til VG/E24.

– Vi sendte vårt skip til ett av disse fire verftene, og var selv nede og inspiserte verftet. Vi reiste ned nettopp for å sjekke ut fasilitetene, utstyr, prosedyrer og sertifikater, sier han.

– Hongkong-konvensjonen som skal sette en standard, er ratifisert av få land så langt, men Norge er ett av de, så da er det naturlig for oss å forholde oss til den.

Til Enges påstand om at verft kjøper seg klassifiseringer stiller Sollie seg tvilende.

– Det får stå for hans regning, men at et verft skal kunne kjøpe en sånn klassifisering, fra et internasjonalt anerkjent klassifiseringsselskap høres rart ut, sier han.

SPAR SHIPPING AS:

Styreleder Dag Magne Vedvik Spar Shipping AS sier de har sitt på det tørre.

«Viser til din forespørsel om hugging av to av våre skip ved indisk verft. Det er riktig at vi har hugget to skip ved indisk verft. Verftet er sertifisert av Class NK – et anerkjent klasseselskap som følger Hongkong-konvensjonen. Etter vår oppfatning har vi ved å velge dette verftet lagt vekt på å opptre ansvarlig og å være pådriver for god praksis på dette området», skriver han.

KNUTSEBN NYK OFFSHORE TANKERS:

Befraktningsdirektør John Einar Dalsvåg i Knutsen NYK Offshore Tankers viser også til at deres skip er solgt med en klausul om at resirkulering skal gjennomføres i tråd med Hongkong-konvensjonen.

– Skipet ble av kjøper sendt til Shubh Arya Steel i India. Dette er et verft godkjent i henhold til konvensjonen.

– Hva tenker du om kritikken fra Bellona om at det forekommer kjøp av godkjenning fra japanske selskap, og at «all informasjon vi har tyder på at mange av dem er langt unna å være et ordentlig verft.»?

– Jeg vil ikke uttale meg om hva Bellona sier, men vi må vel anta at japanske klasseselskap som Class NK er seriøse.

ROLV BERG DRIVE:

– Det er det eneste skipet vi i løpet av 30 år har solgt til skraping. Det er et lite skip på 2.000 tonn som er solgt til et profesjonelt selskap i Singapore. Båten ble opprinnelig bygget på et kanadisk verft i 1983. Det er hverken asbest eller andre helsefarlige stoffer i skipet. Skipet representerer ikke noe vesentlig arbeidsrisiko, sier daglig leder Per Olav Karlsen i Rolv Berg Drive.

Karlsen mener ansvaret for arbeidsforholdene på verftene bør adresseres politisk, og peker på at arbeidsforholdene generelt er dårligere i Asia enn i Europa, men at det ikke er snakk om voldsomt mange dødsfall ved verftene.

– Det er flere som dør i trafikken i Norge enn som dør på verftene. Det handler om å sette det litt i perspektiv. Bellona er jo ikke opptatt av dødsfall i trafikken i Skandinavia.

– Og man må huske på at dette er viktige arbeidsplasser i utviklingsøkonomier, og det er voksne menn som jobber på verftene. Skulle man tatt vekk arbeidsplassene?

På spørsmål om hvilket etisk ansvar selskapet har for arbeidsforholdene, peker han på fraværet av alternativer til hugging i Asia.

– Hva er alternativet, spør han, og legger frem at det er upraktisk og farlig å seile skipene til Europa på grunn av piratfaren, og at det dessuten ikke er verft i Europa som kan ta imot skipet til hugging.

– Da måtte vi har lagt skipene i opplag. I Europa finnes det ikke skrapeverft som kan håndtere skip.

– Det er prisverdig arbeidet Bellona gjør, men dette er feilslått kritikk. Vi selger skipet til profesjonelle aktører som har vært i bransjen i 30 år, sier han.

Karlsen forteller at det er et marked i Asia for reservedeler, hjelpemotorer og resirkulert stål fra skipene, mens vrakdelene ville gått på søppeldynga i Europa.

– Hjelpemotorene kan for eksempel brukes som strømgeneratorer i en landsbygd. Hvis du ser bort ifra det som skjer på stranden, er kanskje dette det mest miljøvennlige alternativet.

SALHUS SHIPPING:

Salhus Shipping sier de har Hongkong-konvensjonen som en del av sine kontrakter, og har utover det ingen kommentar.