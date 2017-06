Milliarder på spill for Mærsk etter hackerangrep

Det danske gigantrederiet A.P. Møller-Mærsk er blant selskapene i Danmark som har blitt hardest rammet av det globale hackerangrepet Petya denne uken. Angrepet har gjort at selskapet har blitt tvunget til å lukke flere havner og begrense kundenes mulighet til å book plass på Maersk Lines skip.

– Jeg kan ikke huske noe tidligere som kan komme i nærheten av dette. Det er meget stort, sier Vincent Clerc, kommersiell direktør Maersk Line.

Gruppens havneselskap, APM Terminal, er hardt rammet av angrepet. Fordi selskapet er avhengig av elektroniske hjelpemidler til å koordinere skipenes ankomst, lasting og lossing og å få containerne på riktig plass i havnen, er det kritisk.

Kan få milliardtap

For Maersk Line er det spesielt kritisk at kundene ikke kan booke plass på rederiet skip. Ifølge business.dk mottar rederiet normalt 3.300 bookinger på containere, noe som tilsvarer en omsetning på rundt 40 millioner danske kroner i timen, eller en milliard danske kroner om dagen.

Lars Jensen, adm. direktør i analysebyrået SeaIntel og tidligere ansatt i Maersk Line, sier at tiden er det viktigste for å unngå større tap.

– Hvis det varer 24 til 48 timer, kan de kanskje leve med det, men varer det lengre begynner problemene for alvor å komme. På kort sikt vil kundene vente, men det er grenser for hvor lenge de kan det. De har last som skal sendes og på et tidspunkt vil de begynne å finne andre løsninger, sier Lars Jensen.

Skipene i verdens største containerfraktselskap Mærsk Line kan fortsatt manøvrere og kommunisere, og mannskapene er trygge, ifølge selskapet.

Preventive tiltak

Konsernet har stengt enkelte av IT-systemene, hvilket medfører at de ikke kan ta imot nye ordre.

Konsernets havneterminaler kan dermed ikke flytte last fra eksisterende ordre over på skip, melder danske medier.

– Det er IT-systemer som berører både Mærsk Line, APM Terminals og Damco. Alle Mærsk Line-sider har begrenset adgang, som betyr at vi på nåværende tidspunkt ikke er i stand til å ta imot nye ordrer eller flytte eksisterende ordrer fra terminalene til skipene, sier kommersiell direktør Vincent Clerc i Mærsk Line til Ritzau Finans.

Inntil selskapet får mer oversikt over situasjonen, blir IT-systemene nede.

Tar bookinger manuelt

Clerc vil ikke spekulere i hvordan viruset klarte å ramme selskapet i så stor grad. Han forteller at Mærsk Line ble rammet av et lignende angrep for en tid tilbake.

– Det var et stort angrep for en måned siden, men det klarte vi å stoppe. Når vi kommer opp igjen, skal vi se på hvordan dette angrepet klarte å slå gjennom hos oss, sier Clerc.

Han forteller at det er for tidlig å si hvilken betydning angrepet vil ha for det danske rederiet.

– I et nettverksselskap som vårt, har dette stor betydning. I dag ta vi alle bookingene våre elektronisk. Nå er portalen nede og vi må begynne å ta bookinger manuelt. Det betyr at det ikke går like fort og vi ikke har samme kapasitet. Så hvilken betydning det har for selskapet, henger stort sett på hvor hurtig vi får systemene opp igjen, sier han.