Ulstein Verft skal bygge verdens største hybridskip

Color Line og Ulstein Verft har tirsdag inngått en intensjonsavtale om bygging av verdens største hybridskip.

Dette er tilsynelatende godt nytt for sunnmørsverftet, som i lengre tid har slitt med vanskelige markedsforhold.

– Vi har vært et offshoreverft, men det markedet er mer eller mindre borte for en periode. Derfor har vi brukt en del ressurser på å omstille oss til andre typer segmenter, sier administerende direktør Kristian Sætre til E24.

Tirsdag landet selskapet også en kontrakt på servicebåter til vindmøller, i tillegg til hybridfergen som er bestilt av Color Line.

SVART PÅ HVITT: Salgssjef Rolf Petter Almlid, administrerende direktør Kristian Sætre og direktør Eva Kristensen ved Ulstein Design & Solutions signerer kontrakten med Color Line.

– Dette er nå et ganske annet segment enn vi har jobbet med i hvert fall de siste 20 årene, men vi har sett muligheter for å ta variasjoner i enkeltmarkeder. Dette gir oss flere ben å stå på, sier Sætre.

Fra Sandefjord til Strømstad



Da E24 traff styreleder og visekonsernsjef Tore Ulstein under NHOs årkonferanse, nevnte han spennende muligheter innen segmentet «ropax» – ferger som både tar passasjerer og biler.

Det som ble meldt i dag, er imidlertid noe utenom det vanlige.

Color Line-skipet blir verdens største hybridskip, ifølge dagens børsmelding.

Det vil være 160 meter langt, ha en kapasitet på omtrent 2.000 passasjerer og 500 biler og gi betydelig økt kapasitet på den aktuelle strekningen.

Planen er å sette skipet inn i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad fra sommersesongen 2019.

I meldingen fremgår det ellers at fergen blir en såkalt «plug-in hybrid», hvilket betyr at dens batterier skal lades via en strømkabel fra et landstrømanlegg eller fra skipets generatorer ombord.

– Når gjelder det at det er en hybrid, betyr det at skipet både har konvensjonelle dieselmotorer, pluss batteridrift, sier Sætre.

Storkontrakt



Kontraktsprisen er på i overkant av én milliard kroner.

Ulstein-direktøren håper nå at de kan unngå flere permitteringer og oppsigelser.

– Det er det som er håpet, selvfølgelig. Dette setter oss i hvert fall i stand til å ha bedre forutsigbarhet i en periode fremover, sier han.

Ulstein kjøper imidlertid skroget fra utlandet, hvilket medfører at tildelingen vil få full effekt på verftet først litt frem i tid.

– Så vi må nok i hvert fall forvente oss en periode fremover med fortsatt redusert aktivitet, sier Sætre.

– Banebrytende



Det har for øvrig vært kjent en stund at Color Line ønsket å bygge en større hybrid-ferge, og dette har blitt godt mottatt fra flere hold.

– Dette er banebrytende, sa Bellona-leder Frederic Hauge i en kommentar da saken ble kjent.

Han roste videre operatøren.

– Dette bringer oss nærmere visjonen om utslippsfri skipsfart, og viser igjen at Color Line ikke bare prater – de gjør noe, sa Hauge.

Miljø var også en viktig faktor for Color Line.

– Vi har ambisjoner om å være ledende innen europeisk nærskipsfart, og «Color Hybrid» er et nytt bevis på dette, sa konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i høst.