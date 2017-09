Saken oppdateres.

– Vi holder på med to skip. Det ene skal leveres i midten av januar – og det andre ved påsketider. Å permittere folk koster oss for mye. Derfor må vi gå til det skritt å si opp folk. Men vi tar inn igjen folk så snart vi har noe å gjøre, forklarer administrerende direktør Øyvind Iversen til Avisen Agder.

De ansatte i Simek har blitt informert om beslutningen. Iversen forteller at Simek ønsker at alle de ansatte en dag skal komme tilbake, men peker også på ettervirkningene av oljekrisen som har rammet Norge.

– Det er mange verft om beinet, sier han.

Det er ikke første gangen av Simek har sagt opp folk. I mars i fjor sa verftet opp en rekke ansatte, men etter bare etter et par måneder ansatte de 100 stykker igjen for å bygge ferdig en fiskebåt, meldte NRK i mai i fjor.

Siste leveranse i mars

Simek har for tiden to skip under bygging som skal leveres henholdsvis ved nyttår og i mars neste år.

Det første fartøyet er bestilt av Veidar AS på Sunnmøre og er et langline fiskefartøy. Det andre fartøyet han refererer til er enkontrakt som Simek vant i 2016 fra Sealord Group i New Zealand om å bygge en 83 meter lang fiskebåt til 400 millioner kroner.

Klubbleder ved verftet ønsket ikke å kommentere saken.

