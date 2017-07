Knallsommer for norske fornøyelsesparker

Per Arnstein Buene, administrerende direktør i Kristiansand Dyrepark.

– I fjor hadde vi like over én million besøkende, og om lag halvparten av besøkene skjer i juli måned. Hittil i juli ligger vi litt foran fjoråret, mens i juni lå vi litt bak. Neste uke er spesielt viktig for oss da det er den uken vi tradisjonelt har hatt flest rekorddager, sier Per Arnstein Aamot, administrerende direktør i Kristiansand Dyrepark.

De norske fornøyelsesparkene E24 har snakket med forteller om en god sommer hittil hvor de ligger foran besøkstallene fra i fjor.

– Innen utgangen av juni lå vi fem prosent foran antall besøkende for samme periode i fjor, og bookingene våre viser at vi har 22 prosent flere enn rekordåret 2015, sier Hogne Høstmælingen, direktør i Hunderfossen familiepark i Lillehammer.

Totalt 282.500 mennesker besøkte Hunderfossen i fjor sommer. Tusenfryd ligger også foran besøkstallene sine fra i fjor, da de endte på totalt 465.000 gjester.

– Hva vi ender på i år er det selvfølgelig vanskelig å spå, men dersom trenden på gjester og vær fortsetter slik juli har startet, så bør vi få flere i år enn i fjor, sier Erik Røhne Andersen, markedssjef i Tusenfryd.

Nordmenn besøker mest

Hogne Høsmælingen, direktør i Hunderfossen familiepark.

Samtlige fornøyelsesparker melder at det er klart flest nordmenn som besøker dem om sommeren.

– Nesten 90 prosent av gjestene våre er nordmenn. Utlendinger er nok vant til større internasjonale parker og prioriterer heller museer og andre serverdigheter i Norge, sier Høstmæringen i Hunderfossen familiepark.

Tusenfryd har også 90 prosent nordmenn blant sine sommergjester, og de fleste av de utenlandske gjestene kommer fra Sverige. I Dyreparken er det danskene som utgjør majoriteten utenlandsgjestene.

– Vi har hatt en mer aktiv markedsføring i Danmark i det siste. Både Hakkebakkeskogen og Kaptein Sabeltann er populære i Danmark, og så er danskebåtforbindelsen mellom Kristiansand og Hirtshals en viktig faktor. Men det er desidert flest nordmenn som besøker parken, sier Aamot.

– Typisk parkvær

Været er en viktig faktor for besøket til Dyreparken og andre norske fornøyelsesparker. Foruten attraksjonsnyheter er vær og værmelding viktigst for besøkstallet, ifølge Andersen i Tusenfryd.

– Det er meldt typisk parkvær fremover med lite nedbør og gode temperaturer. Været er avgjørende for hvor mange gjester vi får, men kronens styrke og antall utenlandsreiser blant nordmenn har også mye å si, sier Aamot.

Hunderfossen familiepark har store innendørsarealer som gjør været til en mindre avgjørende for hvor mange gjester de får.

– Vi ser liten effekt av en kjølig sommer på besøkstallet vårt. Blir det for varmt merker vi at gjestene våre blir mer utmattet. For oss er fornøyde gjester og gode erfaringer mest avgjørende, sier Høstmælingen.