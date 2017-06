Spår milliardsalg for «superdillen» – før etterspørselen kollapser

Den trenger knapt noen introduksjon, «superdillen» Fidget Spinner. Ulike utgaver av snurrepiperiet har i lang tid tapetsert pallen over de mest solgte leketøysvarene hos Amazon, hvilket sier sitt om den globale populariteten den på rimelig kort tid har oppnådd.

Butikker verden over melder om tomme hyller, og slikt blir det selvsagt penger av – riktig store penger.

SALGSVINNER: De mest solgte leketøysvarene hos Amazon.

– I USA er produktkategorien Fidget Spinner dette året ventet å produsere detaljhandelssalg på mellom 300 og 600 millioner dollar, sier Lutz Muller til E24.

Han er administrerende direktør i Klosters Trading Corporation, et selskap som har spesialisert seg på forretningsanalyse innen leketøyssegmentet.

Muller opplyser at avviket i salgsestimatene skyldes at det for øyeblikket er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Dette er ventet å bli reversert og snu til det ekstreme allerede neste måned.

– Det er bokstavelig talt horder av små og mellomstore kinesiske bedrifter som produserer spinnere, og som har varer enten på lasterampene eller på skip med retning USA nå. Når de ankommer, vil mangelen snu til et overskudd på null tid, og da vil du etter hvert se et ras mot prisbunnen, sier Muller.

Global milliardindustri



Det er imidlertid ikke bare amerikanske unger (og en god del litt eldre) som har kastet seg på snurrebølgen.

– Spinner-galskapen har nå begynt å treffe markeder utenfor USA i tillegg, og den får fotfeste i India, Kina, mesteparten av Europa og Sør-Afrika, sier Muller.

Han anslår at den samme tilbuds- og etterspørselsdynamikken vil utvikle seg her, med tilsvarende resultat.

For den som er tidlig ute, kan det imidlertid bli lukrativt. Muller anslår salget utenfor USA til å nå rundt 500 til 800 millioner dollar i det inneværende året.

Dersom det høyeste estimatet for salg både i og utenfor USA skulle slå til, vil det altså bli omsatt spinnere for 1.400 millioner dollar i 2017.

Dette tilsvarer omtrent 11,9 milliarder norske kroner.

Saken fortsetter under videoen ...





















– Ekstrem etterspørsel



Det har her til lands blitt meldt om høyt salg, tomme butikkhyller og såpass stor spinner-interesse at skoleverket har måttet gripe inn.

– Kort fortalt har vi solgt flere titalls tusen spinnere den siste måneden, og det har vært en ekstrem etterspørsel etter disse, opplyser daglig leder Andreas Skalleberg i Lekekassen.no.

Han legger imidlertid til:

– Nå som «alle» har spinnerne for salg, er de ikke like «hot» for oss lenger. Men det selges fortsatt veldig mange hver dag, selvfølgelig. Slike hyper som dette kommer veldig overraskende på oss alle.

Kan bli kortvarig



Den eksplosive popularitetsøkningen til Fidget Spinners minner på mange måter om lignende «diller» man har sett tidligere:

Fra rockeringens internasjonale gjennombrudd på slutten av 1950-tallet, til produkter som yo-yo og Pogs i undertegnedes barndom.

Felles for disse er at interessen ikke vedvarer på det samme elleville nivået over tid, og tilsvarende skjebne kan også tilfalle Fidget Spinner, skal man tro Lutz Muller.

– Hvor lenge kan det vare? Sannsynligvis ikke lengre enn til utgangen av dette året, sier han.

Eksperten argumenterer med at ingen av forhandlerne har gjort noen virkelig innsats for å bygge en skikkelig merkevare og noen solid, langsiktig franchise.

– Innen noen av de store selskapene er klare til å bli involvert, vil kampen mot bunnen ha startet, og det er usannsynlig at de vil gå inn på dette tidspunktet, argumenterer han.