Slik er de elleville summene knyttet til nattens storkamp

Slik «alle» ventet stoppet ubeseirede Floyd Mayweather den irske «Mixed Martial Arts»-utøveren Conor McGregor i bokseringen natt til søndag.

Sistnevnte høster imidlertid mange godord for innsatsen, og i likhet med motstanderen kan han uansett le hele veien til banken.

For bokserne har tjent penger på stort sett alt: Mayweathers skosponsor, Adidas, måtte blant annet punge ut nærmere åtte millioner kroner, ifølge Fox Sports.

– Vanvittige greier



Dana White, sjef i organisasjonen Ultimate Fighting Championship (UFC), har oppsummert kampen slik:

TJENTE GODE PENGER: Floyd Mayweather Jr. poserer sammen med Conor McGregor etter den lukrative kampen dem imellom.

– Dette er det største arrangementet innen kampsport. Det er vanvittige, rekordbrytende greier som foregår.

Ifølge flere medier er detaljene i de kommersielle avtalene som er inngått mellom de ulike interessentene i storkampen konfidensielle, så man vil kanskje aldri få vite nøyaktig hva kamphanene sitter igjen med.

De følgende ti punktene kan imidlertid bidra til å sette økonomien rundt rekordarrangementet i perspektiv:



1. Enorme TV-inntekter



Mesteparten av inntektene fra denne typen arrangementer kommer fra såkalt betaling-per-visning på TV.

Kampen i natt hadde flere mediepartnere, med Showtime og HBO som de to største, og disse krevde 89,95 dollar per «billett» – 10 dollar høyere for høyoppløselige bilder. Her hjemme var prisen 499 kroner.

Nøyaktig hvor mange salg som ble gjort er ikke kjent, men et konservativt anslag på 3,5 millioner peker mot brutto inntekter på over 300 millioner dollar.



Kilder har anslått det samlede, globale salget til opp mot 500 millioner dollar (blant andre Investopedia).



2. Tusenvis i salen



Selv om det er tv-sendingen som betaler mest, er også direkte billettsalg en betydelig faktor.

Den forrige toppnoteringen for billettsalg ble satt da Mayweather etter lang tids venting møtte rivalen Manny Pacquiao i 2015, og skal ha vært på rundt 72,2 millioner dollar. Billettrekorden for en McGregor-kamp skal ha vært 17,7 millioner i forbindelse med 29-åringens suksessfulle tittelmøte med Eddie Alvarez i UFC på høstparten i fjor.

I forbindelse med nattens kamp har det kommet frem at ikke alle de 20.000 setene i T-Mobile arena ble solgt, og ESPN melder om et tilskuerantall på 14.623 personer.

Billettene kostet fra 1.500 dollar, og 1.000 av de beste plassene skal ha gått for 10.000 dollar. Dersom man legger til grunn et billettprissnitt på rundt 3.500 dollar, gir dette billettinntekter på omtrent 51 millioner dollar.



3. Dyr TV-tid

I forkant av oppgjøret ble kampsponsoratet annonsert til i størrelsesorden 10 millioner dollar.

For denne prisen ville den aktuelle bedriften, organisasjonen eller personen få sin logo i midten av ringen og på to av tauene, «ringjentene», i to av hjørnene og på billettene, samt være sikret tv-eksponering før rundene. (Vice)

Slik bildet i toppen av saken viser, var det Corona Extra som til slutt fikk æren. Corona var også «offisiell ølsponsor» (pressemelding).



4. Ringvirkninger

Myndighetene i Las Vegas har anslått at den økonomiske påvirkningen for regionen vil utgjøre mer enn 150 millioner dollar, ikke inkludert gambling. Belegget på hotellene i området var ventet å bli mellom 95 og 99 prosent i forbindelse med kampen. (CBS)



5. Mange muligheter for mersalg



Kanskje ikke det største tallet, men interessant nok:

Ifølge Bloomberg må en serveringskjede som Buffalo Wild Wings punge ut med rundt 5.100 dollar per restaurant som viser kampen, hvilket ville gi en samlet utgift for kjeden på opp mot seks millioner dollar. Til gjengjeld tar restaurantene rundt 20 dollar i inngangsbillett, og får i tillegg mersalg fra mat og drikke.

6. Rekordhøye garantier

Hvor mye av «kaken» sitter så utøverne igjen med?

I forbindelse med gårsdagens innveiing ble det kjent at Mayweather og McGregor var garantert henholdsvis 100 og 30 millioner dollar for kampen.

Ifølge The Guardian er dette en tangering av Mayweathers rekord, som ble satt da amerikaneren møtte Pacquiao. For McGregor sin del er garantisummen ti ganger høyere enn hva han noensinne har oppnådd tidligere. Irens forrige rekord ble satt i forbindelse med returmøtet mot Nate Diaz i UFC i fjor.

7 ... og saftige andeler av overskuddet

Begge de involverte utøverne er «butikk», og det er på det rene at de vil sitte igjen med betydelig mer enn garantibeløpet.

De vil motta en andel av alt fra tv-betalingen til inntekter fra bevertning og suvenirer. McGregors manager Audie Attar har tidligere beskrevet 100 millioner dollar som «et godt tall» for å estimere irens samlede inntekter fra kampen. (Yahoo Sports)

8. Verdifull juling

Hvor mye skulle du hatt for å bli bokset på av sportens diskutabelt beste noensinne?

Kanskje mest en kuriositet, men statistikken viser at Mayweather landet 170 slag kampen gjennom (mens McGregor traff med 111). Dersom McGregor-estimatet over er riktig, fikk han betalt over 588.000 dollar for hver nesestyver.

9. Han kalles «Money» for en grunn

I tillegg til det ovennevnte, har selvfølgelig både Mayweather og McGregor private sponsorer.

SKOSPONSOR? En million, takk. Disse Adidass-skoene ble brukt av Floyd Mayweather Jr. under kampen.

Fox Sports har en interessant oversikt over «prislisten til Mayweather:

Ringsponsor (fem millioner dollar), slåbrok (én million), sko (én million), shorts til innveiing (én million), seiershatt (én million), cap til inngangsseansen (en halv million) og ulike annonseplasseringer på kampshortsen (seks plasser med priser fra 1,5 til 3,5 millioner).

Til sammen nærmere 25 millioner dollar.

10. Spillfavoritt

Passende nok gikk kampen av stabelen i Las Vegas, verdens kanskje mest kjente by for pengespill.

Og det er grunn til å tro at mange gamblere fulgte ekstra godt med på det som foregikk i ringen. Flere bookmakere melder om spill i millionklassen på nattens kamp.

Den samlede spillomsetningen er ikke kjent, men det som er klart, er at bookmakerne er sjeleglade for at McGregor ikke dro frem noen skikkelig overraskelse av hatten. Da ville en aktør som William Hill gått på et tap i mangemillionersklassen. (AP)