Stein Erik Hagen vil bygge 780 boliger i Oslo

Stein Erik Hagen og investoren Lars Windfelt undersøker mulighetene for å bygge rundt 780 leiligheter på det gamle hovedkontoret til Siemens i Oslo, skriver bransjenettstedet Estate.

Ifølge nettstedet har Kristin Jarmund Arkitekter på vegne av Østre Aker vei 90 AS, som er eid av Winta Eiendom og Orkla Eiendom, bestilt en planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten.

Vedlagt denne bestillingen er en utredning der det skisseres opp 780 leiligheter på området, som skal være ment som et utgangspunkt for diskusjon og videre utvikling.

Det er Windfeldts investeringsselskap Arcanum og Hagens familieselskap Canica som er de største aksjonærene i Winta Eiendom, med eierandeler på henholdsvis 50 og 25 prosent.

Orkla Eiendom er eid av Orkla, der Hagens Canica er største aksjonær med 25,5 prosent.

Estate skriver at utleiemarkedet for kontoreiendom i området har vært svakt de siste årene, men at med det sterke boligmarkedet ser eierne på muligheten for å bygge boliger på eiendommen.