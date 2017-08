– Dette er ikke en enestående idé, men en videreføring av rekrutteringsstrategien vi har, med å få inn folk som er utenfor arbeidsmarkedet, forklarer Stormberg-sjef Steinar J. Olsen til E24.

Onsdag la han ut et innlegg på Facebook-profilen sin der han ønsker hjelp til å oppnå kontakt med personer bosatt i Norge, som var med på den høyreekstreme markeringen i Kristiansand lørdag.

Saken ble først omtalt av Dagbladet.

Tidligere dømt



Det var mellom 60 og 70 personer som deltok i markeringen, og flere av dem er tidligere dømt for vold, våpenlovbrudd og angrep på politiet, ifølge Filter Nyheter.

– En av de beste ansettelsene jeg noen gang har gjort kom rett fra fengsel. Det er 15 år siden, og jeg har gjort det flere ganger i årene senere. Det å bevisst gi muligheter til jobb til dem som faller utenfor har vi god erfaring med, forklarer Olsen.

Stillingene som er ledige i Kristiansand er deltidsstillinger. De skal holdes av til deltagere i markeringen i 14 dager. Om de ikke er besatt da, så åpnes stillingene for andre kandidater.

Høyreekstreme marsjerte i Kristiansand lørdag.

Stormberg har allerede fått inn en søknad, men har ikke rukket å gå grundig igjennom den og se om det faktisk var en av dem som marsjerte i Kristiansand.

– Må tørre



Olsen synes det er viktig å ha et inkluderende arbeidsliv.

– For oss handler et inkluderende arbeidsliv om å gå fra ord til handling. Vi må tørre å rekruttere folk med hull i CV-en, folk som er annerledes enn oss. For eksempel har annen etnisitet, sosial bakgrunn, seksuell legning og politisk overbevisning. Spørsmålet er egentlig hvorfor vi ikke også skal kunne rekruttere nazisympatisører, sier Olsen.

25 prosent av Stormbergs ansatte skal til enhver tid være folk som har vansker med å få jobb.

– Grunnen til at jeg tror det er viktig at arbeidsgivere ansetter folk som har vansker med å få jobb, er at det å ikke få brukt sin arbeidsevne ofte skaper store utfordringer, forklarer Olsen.

Rekrutterte flyktninger



– Jeg har 370 medarbeidere i Stormberg. Alle er forskjellige, jobber sammen, og blir trygge. Det skaper økt toleranse. Det er gjerne utenforskap og frykten for det ukjente som er viktige årsaker til at mange blir rekruttert til fundamentalistiske og nasjonalsosialistiske organisasjoner. De som var med i marsjen og har problemer med å få jobb, håper jeg tar kontakt, sier Olsen.

I 2015 gikk Olsen ut og fortalte at han ønsket å ansette en syrisk flyktning på hver av sine 53 utsalgssteder.

Han tok selv kontakt med flyktningtjenesten for å rekruttere nye medarbeidere.