Kjendismegler med tap på titalls millioner

Den svenske eiendomsmegleren Fredrik Eklunds meglerbyrå Eklund Stockholm New York (ESNY) har tapt enorme summer, skriver Veckans Affärer.

Under fjoråret falt selskapet omsetningen med 25 millioner svenske kroner. Kalddusjen kommer etter en stødig vekst for selskapet som hadde rekordår i 2015, med en omsetning på 72 millioner svenske kroner.

Ifølge Veckans Affärer spesialiserer selskapet seg på salg av luksusboliger i Sverige.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken i Norge.

Ikke bekymret

Forretningspartner til Eklund, Niklas Berntzon, bemerker overfor Veckans Affärer at han ser positivt på tallene og tror på sterk vekst i prisene på Sveriges luksusboliger. Grunnen til tapet skal ifølge Berntzon komme fra at meglere ofte må vente med å få betaling.

– Mye av kostnadene kommer av avgifter som i stor grad betales når kunden flytter inn. Kostnaden ender opp i ett år, og inntekten til en annen, sier Berntzon til Veckans Affärer.

Berntzon legger til at Eklunds karriere i USA ser ut til å gå for full maskin, noe han tror har hatt en positiv effekt på ESNY og satt Sverige på kartet.

– Vi dekker om lag 80 ulike land når vi selger en eiendom og ved hjelp av Fredriks sosiale medier når vi ut til millioner av mennesker. Det har blitt svært vanlig at vi hjelper utenlandske kjøpere når de skal kjøpe eller investere i Sverige, sier Berntzon.

Tap i Norge

I 2014 lanserte Eklund meglerfirmaet Eklund Oslo New York. Året etter endte selskapet med tap på 1,6 millioner kroner. Samme året ble det klart at den svenske luksuseiendomsmegleren avslutte sin virksomhet i Norge, etter litt over ett år med kontorer i Oslo.

– Jeg erkjenner at det rett og slett ikke gikk til tross for vårt mål og drøm om å bli markedsledende i luksussegmentet i Oslo, skrev Eklund på sin Facebook-side etter nedleggelsen.

I tillegg sier Eklunds eiendomsmeglerkollega Hans Houeland at det var de høye meglerlønningene som gjorde det vanskelig for Eklund Oslo New York å fortsette driften.

– De beste meglerne har fått for bra betalt, så enkelt er det, sa Houland til Dagens Næringsliv.

Eiendomsmegler i Sem & Johnsen, Tom Elliot Johnsen, uttalte til E24 i 2015 at han ikke er overrasket over at ESNY har sett seg nødt til å kaste inn håndkle i Oslo.

– Man kan ikke leve av bare å selge luksusboliger i Norge. Det er ikke slik det fungerer. Man må ha et bredere spekter med oppdrag, sa Johnsen til E24.

Kjendisstatus

I Norge er Eklund blant annet kjent i realityserien om luksusmeglerliv i «Million Dollar Listing» som ble vist på TV 3, hvor han var en av hovedpersonene. I 2015 ble kom han på førsteplass på listen over New Yorks beste eiendomsmeglere.

Eklund har gjort braksuksess som én av New Yorks mestselgende eiendomsmeglere, og har stått for eiendomssalg for milliarder av dollar for østkystens største meglerhus, Douglas Elliman. Han har blant annet solgt eiendommer til celebriteter som Cameron Diaz, Sarah Jessica Parker, Daniel Craig og John Legend.